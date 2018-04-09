Şimşek açıkladı: Girişimcilere 2 milyar liralık yeni kaynak

Şimşek, yaptığı açıklamada söz konusu düzenlemeyle girişimcilere 2 milyar lira tutarındaki kaynağın girişim sermayesi fonları aracılığıyla aktarılacağını bildirdi. Bu kaynağın, 2023 yılına kadar Müsteşarlık tarafından fonlara taahhütte bulunularak aktarılacağına işaret eden Şimşek, bunun aynı zamanda gelecek 5 yıl içerisinde ülke ekonomisine en az 4 milyar lira tutarında kaldıraç etkisi yaratacağını kaydetti.

Hazinenin piyasaya aktaracağı kaynağın, çarpan etkisi yaratarak, yabancı fonların Türkiye'ye yönelmelerini sağlayacağına da dikkati çeken Şimşek, ortak yatırım yapma imkanlarının oluşturulacağını, bu sayede girişimcilerin daha çok finansmana, daha hızlı ulaşacağını vurguladı. Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu düzenleme girişimcilerimiz ve yatırımcılarımız için bir milat olarak kabul edilecek ve hükümetimizin gündeminde olan yeni projeler sırasıyla uygulamaya konulacaktır. Öncelikle sanayi üniversite iş bilirliği alanına yeni bir soluk getirilecek, ticarileşme aşamasındaki girişimler üniversiteler bünyesinde kurulacak fonlar aracılığıyla desteklenecektir. Üniversitelerimiz fon yönetimi konusunda tecrübe edinecek, ekosisteme her yönüyle destek sağlanacaktır. İnovatif ve teknolojik fikirler kolay bir şekilde finansmana erişecek, dünyada 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan ve 'unicorn' girişimler arasına Türk girişimleri de girebilecek.”