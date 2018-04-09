Dolar/TL, yeni haftaya 4.04'ten başladı

Geçen hafta 'ticaret savaşları' ve ekonomi yönetimindeki iddialar nedeniyle 4.0665 ile rekor kıran dolar/TL, haftayı 4.04 seviyesinde kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin arasındaki ticaret savaşı endişeleri piyasadaki risk iştahını düşürüyor.

Bu hafta yurt içi piyasalarda veri gündemi zayıf seyredecek. Yurt dışında ise ABD tarafında salı günü ÜFE, çarşamba günü ise enflasyon rakamları takip edilecek.

Öte yandan Yeni Zelanda Doları, G-10 paraları içerisinde en iyi performansı sergileyen para birimi oldu.