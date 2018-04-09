'Süper teşvik' programı bugün açıklanıyor

Kamuoyunda 'süper teşvik' olarak bilinen Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne katılan projeler bugün duyurulacak.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni gerçekleştirilecek.

Proje bazlı teşvik sisteminden yararlanarak 130 milyar lira teşvik belgesi alan 23 yatırımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Toplantıda projeleri yürütecek firmalar tek tek tanıtılacak, cari açığın düşürülmesine ne kadar katkı sağlayacakları açıklanacak.

'Süper teşvik'in açıklanacağı toplantı daha önce 2 kez ertelenmişti.



