Euro'da yeni zirve

Euro/TL, 4.9794 seviyesine kadar yükselerek zirve yaptı. Dolar kuru 4.0540'tan işlem görüyor.

Cuma günü 4.9774 ile rekor kıran euro/TL, haftaya yeni rekorla başladı. Euro, bu sabah 4.9794 seviyesine kadar yükseldi.

© REUTERS/ Jose Luis Gonzalez Dolar/TL, yeni haftaya 4.04'ten başladı

Öte yandan sabah ilk işlemlerde düşüş yönünde hareket eden ve 4.0352'ye kadar inen dolar/TL de yeniden yükselişe geçti. Dolar kuru aynı dakikalarda 4.0540'ta yer aldı.

Dünya'nın aktardığına göre, dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde 4.0664 ile tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Diğer taraftan bir rekor da 4.5212 ile döviz sepetinde gerçekleşti.

Dolar endeksi ise 89.86 seviyesinde yer alıyor.