Euro'da yeni zirve

Cuma günü 4.9774 ile rekor kıran euro/TL, haftaya yeni rekorla başladı. Euro, bu sabah 4.9794 seviyesine kadar yükseldi.
Öte yandan sabah ilk işlemlerde düşüş yönünde hareket eden ve 4.0352'ye kadar inen dolar/TL de yeniden yükselişe geçti. Dolar kuru aynı dakikalarda 4.0540'ta yer aldı.
© REUTERS/ Jose Luis Gonzalez
Dünya'nın aktardığına göre, dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde 4.0664 ile tüm zamanların zirvesini görmüştü.
Diğer taraftan bir rekor da 4.5212 ile döviz sepetinde gerçekleşti.
Dolar endeksi ise 89.86 seviyesinde yer alıyor.
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