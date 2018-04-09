Yıldız Holding, halka arzla borçlarını ödeyecek

Reuters'ın aktardığına göre, halka arz kapsamında yapılacak sermaye artırımı ve ortak satışı miktarının daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Halka arz gelirinin 'ağırlıklı bölümü' banka kredileri ve diğer borçların ödenmesi için, geri kalan tutar olursa şirketin genel ihtiyaçları için kullanılacak.
Halka arzda BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, J.P. Morgan ve Ünlü Menkul Değerler global koordinatör, Citigroup global talep toplayıcı olarak görev alacak. Yurt içi talep Garanti Yatırım tarafından toplanacak.
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