Yıldız Holding, halka arzla borçlarını ödeyecek

Yıldız Holding'in iştiraki Şok Marketler'in halka arz gelirinin büyük çoğunluğunun banka kredileri ve diğer borçların ödenmesi için kullanılacağı belirtildi.

Şok Marketler'in halka arz büyüklüğü, halka arzı aracılık eden kuruluşun verdiği bilgiye göre en az 2.6 milyar lira olacak.

Reuters'ın aktardığına göre, halka arz kapsamında yapılacak sermaye artırımı ve ortak satışı miktarının daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Halka arz gelirinin 'ağırlıklı bölümü' banka kredileri ve diğer borçların ödenmesi için, geri kalan tutar olursa şirketin genel ihtiyaçları için kullanılacak.

Halka arzda BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, J.P. Morgan ve Ünlü Menkul Değerler global koordinatör, Citigroup global talep toplayıcı olarak görev alacak. Yurt içi talep Garanti Yatırım tarafından toplanacak.