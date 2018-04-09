'Süper teşvik'ten yararlanacak firmalar belli oldu

Törende, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin tanıtımı ve 2017'de hazırlıkları tamamlanan yatırımlara teşvik belgesi dağıtımı yapılacak.
Söz konusu sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olup, 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek.
TEŞVİK BELGESİ ALACAK FİRMALAR
Dünya'nın aktardığına göre, teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar şöyle:
Alvi Medica, Assan, Atayurt, BMC (4 adet proje), CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, SASA (2 adet proje), İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı.
DESTEKLENECEK YATIRIM KONULARI
Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmaların aşağıda belirtilen üretim konuları stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri nedeniyle proje bazlı olarak desteklenecek yatırımlar arasında yer alıyor.
- Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Ingot ve hücre üretimi ile entegre güneş paneli üretimi)
- Metalürji Yatırımları (Alüminyum yassı mamul, entegre madencilik, külçe çinko, külçe kurşun, izabe ve katot bakır üretimi vb.)
- Ham Petrol İşleme Rafinerisi
- Petrokimya Ürünleri (Polietilen, Polipropilen, Polimer-Çips, PTA-MEG vb.)
- Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme
- Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Teknolojileri (Kateter, stent, kalp kapakçığı üretimi)
- Raylı Sistem Araçları (Hızlı tren, metro vb.)
- Savunma Sanayi Teknolojileri (Muhtelif zırhlı araçlar, muharebe uçağı)
- Motorlu Taşıtlar-Elektronik (Hibrit motor, dizel motor ve batarya üretimi)
- Tarım Teknolojileri Yatırımları (Entegre teknik hayvancılık).
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