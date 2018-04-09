Yıldırım: Spekülatörlerin heveslerini kursaklarında bıraktık

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
- Spekülatörlerin, karamsar senaryo üretenlerin heveslerini geçtiğimiz 15 yılda kursaklarında bıraktık.
- Türkiye, düşmanlarının bütün beklentilerini boşa çıkarmıştır. Bize diz çöktürmeye gelen emperyal güçler ve onların örgütlerini yerle bir ettik. Hamdolsun Türkiye bugün kararlılıkla geleceğe yürüyor. 16 yılda bütün makroekonomik göstergelerde tarihi denebilecek başarıları birlikte sağladık.
- İleri teknoloji hedefiyle attığımız en cesur adımlardan birisi, proje bazlı yatırım ve teşvik sistemidir. Bölgesel kalkınmayı sağlamak ve bölgeler arası kalkınma açığını en aza indirmek hedefimiz başta olmak üzere bu pakette birçok yenilikler var. Bu paket, 135 milyar yatırım hacminde ve 34 bin doğrudan, 135 bin dolaylı istihdam sağlayacak.
- "(Proje Bazlı Yatırım ve Teşvik Sistemi) Bu projeler hayata geçtiğinde cari açığımız 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak.
- 2018'i üretim ve yatırım, 2019'u milletimizle birlikte atılım yılı haline getireceğiz.
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