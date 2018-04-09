Yıldırım: Spekülatörlerin heveslerini kursaklarında bıraktık

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Spekülatörlerin, karamsar senaryo üretenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık" dedi. Yıldırım, "2018'i üretim ve yatırım, 2019'u atılım yılı haline getireceğiz" diye konuştu.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuşan Yıldırım, 2017 yılını yatırımlarda yüzde 81 oranında artışla kapattık. Şimdi hedefimiz ulaştığımız bu rekor seviyeyi teknolojik değişim hamlesi ile taçlandırmak. Burada en temel amacımız bu dönüşümü kendi kaynaklarımızla sağlamak olacaktır" dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: