‘RFPİ’nin Türk ortakları, Yandex’e yatırım yapmayı düşünüyor’

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’nun (RFPİ) Türk ortaklarının Rusya’nın en büyük internet şirketi Yandex’e ve diğer Rus projelerine yatırım yapma konusunda istekli olduğu belirtildi.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Yandex, 65 milyon dolar kâr etti

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Rossiya 24 televizyonuna verdiği röportajda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dmitriyev, "Türkiye'de Yandex var, bu şirket, birçok ülke mevcut Batı arama sistemlerine alternatif oluşturmak istediği için çok iyi bir ihracat ürünü olabilecek Rus teknolojisinin çok başarılı bir örneği. Bu nedenle Türkiye'de Yandex'e ve diğer bir takım projelere yatırım, Türk ortaklarımızın ilgisini çekiyor" diye konuştu.

RFPİ'nin Türk ortaklarıyla birlikte Rus ürünleri ile ilgili gümrük vergilerinin düşürülmesini sağlayacak olan birçok projenin üzerinde görüştüğünü belirten Dmitriyev, "Fonumuzun Türkiye Varlık Fonu ile işbirliği de dâhil olmak üzere söz konusu engelleri ne şekilde ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.