Zeybekci: Teşviklerin etkisini 2-3 yıl içinde göreceğiz

Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda özetle şu açıklamaları yaptı:
- Proje bazlı teşviklerin cari açığa pozitif etkisini önümüzdeki 2-3 yıl içinde göreceğiz.
- Bu yatırımların tamamı ya doğrudan yabancı yatırım ya da yabancı ortaklıdır.
- Arzı, üretimi, verimliliği artırıcı politikalar ile ekonomi büyüyecek, enflasyon düşecek, borç ve yüksek finansman maliyetinden Türkiye kurtulacaktır.
- Çok çarpıcı 3 rakam vermek istiyorum. Mevcut teşvik sistemi ile yılda ortalama 2 milyar TL'lik yüksek teknoloji yatırımına teşvik verdik veriyoruz. Bugün ise proje bazlı teşvik sistemine ilave olarak 10 milyar TL'lik yüksek teknoloji yatırımını teşvik ediyoruz."
- Hedefimiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaktır.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)