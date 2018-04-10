Zeybekci: Teşviklerin etkisini 2-3 yıl içinde göreceğiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada söz konusu teşviklerin etkisinin 2-3 yıl gibi bir süre içinde görüleceğini söyledi. Zeybekci, ekonominin büyüyeceğini, enflasyonun düşeceğini de söyledi.