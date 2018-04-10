Dolar 4, euro 5 liranın üstünde

Küresel olarak gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk algısının artmasıyla TL’de değer kaybı devam etti. Dolar/TL tarihi zirvesini 4.0757 ile yeniledi, euro/TL 5 seviyesinin üzerini gördü. Döviz sepeti 4.54’e çıkarken, sterlin 5.7534’le rekor kırdı.
© REUTERS/ Eric Vidal
Dolar kuru bu sabah saat 07.40 itibariyle 4.0698 seviyesinden güne başladı.
Euro/TL 5.0132'den işlem görürken, euro/dolar 1.2314 seviyesinde yer alıyor.
Brent petrol 69.02, altının ons fiyatı da 1333.86 dolardan işlem görüyor.
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