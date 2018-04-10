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    Ziraat Bankası 44 bankadan 1.44 milyar dolar borçlandı

    © AA/
    Ekonomi
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    Ziraat Bankası, 22 farklı ülkedeki 44 bankadan toplam 1 milyar 440 milyon dolar borçlandı.

    Ziraat Bankası
    © Fotoğraf: Twitter
    'Demirören'e Doğan Medya için Ziraat Bankası'ndan 2 yıl ödemesiz 10 yıllık kredi'
    Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, 22 ülke 44 bankadan toplam 1 milyar 440 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. 452 milyon dolar ve 797 milyon euro'dan oluşan kredinin toplam maliyeti 1 yıl vadede dolar için LIBOR+130 baz puan ve euro için EURIBOR+120 baz puan olarak gerçekleşti.

    1 milyar 440 milyon dolarlık miktar, tek seferde bir Türk bankasının sağladığı en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi. Sendikasyon kredisi, iç piyasada kredi verebilmek için bankaların uluslararası finans piyasalarından aldığı kredi anlamına geliyor.

    Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, “Söz konusu sendikasyon kredisi, Türk bankacılık sektörünün yurt dışından kaynak temin etme noktasında sorunla karşılaşmadan borçlanabildiği, uluslararası yatırımcıların ülkemiz ekonomisine güvenini sürdürdükleri, bankacılık sektörü ve ülkemize yatırımların devam ettiğinin önemli bir göstergesidir” dedi.

    Borçlanma haberi Demirören Holding’in Doğan Holding’a ait medya grubunu Ziraat Bankası’ndan kullandığı 675 milyon dolarlık krediyle satın aldığının konuşulduğu günlere denk geldi.


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    Etiketler:
    Demirören Holding, Ziraat Bankası, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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