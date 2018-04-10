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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

    Çin, otomobil ithalatında vergiyi azaltacak

    © AP Photo/ Li Xueren/Xinhua
    Ekonomi
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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesinin bu yıl otomobil ithalatı üzerindeki vergileri 'önemli ölçüde' azaltacağını açıkladı. Şi'nin açıklaması ABD ile Çin arasında olası bir ticaret savaşının yaşanabileceği konusunda endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

    Beyaz Saray, Donald Trump Baltık ülkeleri liderlerini ağırlıyor, 3 Nisan 2018
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
    ABD ile Çin arasında 'ticaret savaşı' söyleminin dillendirildiği bir dönemde Çin Devlet Başkanı Şi'den ABD'nin şikayetlerine dolaylı yanıt geldi.

    Şi, bu yıl otomobil ithalatı üzerindeki gümrük vergilerini azaltma ve dünyanın 2. en büyük ekonomisi olan Çin'i  daha da dışa açmak için başka adımları da atma sözü verdi.

    'TİCARET FAZLASI PEŞİNDE DEĞİLİZ'

    Hainan eyaletindeki ekonomi konulu 'Asya için Boao Forumu'nda konuşan Şi, Pekin'in 'bir ticaret fazlası peşinde olmadığını' belirtti ve ithalatı arttırmayı umduklarını ifade ederek 'yeni bir dışa açılma evresi' sözü verdi.

    Şi, Çin'in otomobil yatırımlarını özgürleştireceğini, bu yıl otomobiller üzerindeki gümrük vergilerini önemli ölçüde azaltacağını ve fikri mülkiyeti koruyacağını söyledi. Bu alanların hepsi de ABD'nin Çin'e yönelttiği talep listesinde üst sıralardaydı.

    'ÇİN'İN DIŞA AÇILIMININ KAPILARI KAPANMAYACAK'

    Şi "Ekonomik küreselleşme zamanımızın geri döndürülemez eğilimi. Çin'in dışa açılımının kapıları kapanmayacak, daha da genişleyerek açılacak" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Çin'den ABD'ye bir otomobil gönderildiğinde ödenecek gümrük vergisi yüzde 2.5. Bir otomobil, ABD'den Çin'e gönderildiği zaman ödenecek gümrük vergisi yüzde 25. Bu kulağa serbest ve adil ticaret gibi mi geliyor? Hayır, bu aptalca ticaret ve yıllardan beri sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

    ​Trump'a doğrudan yanıt vermeyen Şi, Çin'in araçlar ve diğer ürünler için gümrük vergilerini düşüreceğini ifade etti ancak bu konuda ayrıntı ya da belirli bir tarih vermekten kaçındı.

    ABD-Çin-Ticaret
    © AP Photo/
    ABD gümrük vergisi getireceği Çin ürünlerini açıkladı, Pekin'den yeni misilleme geldi
    Pekin'in otomobil sektöründe yabancı şirketlere yönelik kısıtlamaları, yabancı şirketlerin Çinli şirketlerle ortaklığa gitmesine ve teknolojilerini paylaşmasına neden olmuştu.

    Hatta elektrikli otomobil üreticisi Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk bu konuda Trump'ın yardımını istemişti.

    'DEVLET FİKRİ MÜLKİYET OFİSİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK'

    Bu kısıtlamalara serbestlik getirilebileceğini söyeleyen Şi 'yabancı hissedarlık üzerindeki, özellikle de otomobil endüstrisindeki yabancı yatırımlar üzerindeki kısıtlamaları hızlı şekilde hafifletecekleri' vaadinde bulundu.

    Fikri mülkiyetleri koruma konusunda da belirli önlemler alacaklarını ifade eden Şi " Bu yıl hukuki yaptırımları güçlendirmek için Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi yeniden yapılandırılacak. Çinli ve yabancı şirketleri normal teknik alışverişleri sürdürme ve Çin'deki yabancı şirketlerin meşru fikri mülkiyet haklarını korumada işbirliği yapma konularında teşvik ediyoruz" diye konuştu.

    Şi "Gelişmiş ülkelerin  ileri teknoloji ürünlerinin normal ve mantıklı ticarete kısıtlama getirmeyi sonlandıracağını ve Çin ile bu ticaretteki ihracat kontrollerini rahatlatacağını umuyoruz" ifadelerine de yer verdi.

    'TİCARET SAVAŞI' NASIL BAŞLAMIŞTI?

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump'tan Çin'in 'haksız misillemesine' karşı 100 milyar dolarlık yeni hamle
    ​Çin ve ABD arasındaki ticaret tartışmaları bu yılın başında ABD'nin ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi getirme kararı alması ve sonrasında Çin'den ithal edilen 50 milyar dolar değerindeki ürünlere ek gümrük vergisi uygulama planını duyurmasıyla başlamıştı. 

    Çin buna misilleme olarak aralarında soya fasülyesi ve hava araçlarının da olduğu 50 milyar dolar değerindeki ABD'den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi planını açıklamıştı.

    Trump ise ardından Çin mallarına 100 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirme planını açıklamış, Pekin buna 'aynı güçle' yanıt vereceğini duyurmuştu.

    Çin Dışişleri Bakanlığı dün ABD ile ticaret müzakerelerinin mevcut şartlar altında 'imkansız' olduğunu açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Fikri Mülkiyet, Ticaret, Gümrük vergisi, Otomobil, Asya için Boao Forumu, Donald Trump, Şi Cinping, ABD, Çin
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