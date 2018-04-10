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    Küresel borç 237 trilyon dolar ile rekor kırdı

    © Sputnik/ Iliya Pitalev
    Ekonomi
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    Dünyada borç miktarı 2017'nin dördüncü çeyreğinde 237 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.

    Uluslararası Finans Enstitüsü analizine göre, dünyada borç miktarı 2017'nin dördüncü çeyreğinde 237 trilyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

    Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras
    © REUTERS/ Costas Baltas
    Yunanistan'dan 'borç hafifletme' çağrısı
    Dünya'nın Bloomberg News'ten aktardığı habere göre, küresel borç geçen yılın son çeyreğinde 10 yıl öncesine göre 70 trilyon dolardan fazla arttı.

    Gelişmiş ülkelerde hanehalkı borcun GSYH'ye oranı da, Belçika, Kanada, Fransa, Lüksemburg, Norveç, İsveç ve İsviçre gibi ülkelerde rekor seviyeye ulaştı. Bu durumun küresel çapta faiz oranlarındaki artışla beraber endişe verici bir gelişme olduğu kaydedildi.

    Gelişmiş ekonomilerde sadece İrlanda ve İtalya'nın hanehalkı borcun GSYH'ye oranı yüzde 50'nin altında kaldı.

    Buna karşın dünya ekonomisindeki ekonomik büyümeye paralel olarak küresel borcun gayrisafi hasılaya oranı beşinci çeyrekte de azaldı.

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    Etiketler:
    GSYH, borç, ekonomi, Uluslararası Finans Enstitüsü, İtalya, İrlanda, İsveç, Norveç, Lüksemburg, Fransa, Belçika, Kanada
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