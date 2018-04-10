Şeker fabrikaları satıldı, sıra kömür madenlerinde

Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Temiz Kömür Teknolojileri zirvesinde Reuters'ın sorularını yanıtlarken, bu yöntemi kullanarak yapılacak ilk ihalenin Armutçuk Alacaağzı kömür madeni olduğunu ifade etti.
Dönmez'in verdiği bilgiye göre, 15-20 milyon ton rezerve sahip Armutçuk madeni haziran ayının ilk haftasında ihaleye çıkacak.
'EN AZ BEŞ SAHAYI İHALE ETMEYİ AMAÇLIYORUZ'
Armutçuk'un ardından ihaleye çıkacak ikinci sahanın şu anda Soma Kömür İşletmeleri AŞ ile sözleşme altında olduğunu kaydeden Dönmez, ancak bu sözleşmenin tasfiye ederek sahanın ruhsat devri yöntemiyle ihale edileceğini belirtti.
Dönmez bu yıl ihale edilecek sahalardan üçünün Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) ait kullanılmayan sahalar olacağını belirtti.
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