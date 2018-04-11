Dolar ve euro'da rekor üstüne rekor

Döviz kurları zirve yürüyüşüne ara vermedi. Dolar, 4.13'ü aşarak rekor kırarken, euro 5.11 seviyesini aştı. Sterlin/TL ise 5.86 zirvesine ulaştı.
Dövizler, gün içerisinde şöyle gelişti:
- Dolar kuru bu sabah saat 07.50 itibariyle 4.1175 seviyelerinde yer aldı. Euro/TL 5.0920'den, euro/dolar ise 1.2365'ten işlem gördü.
- Saat 09.33 itibarıyla dolar 4.1431 lira ile yeni rekorunu kırdı. Aynı dakikalarda euro/TL 5.1269, sterlin/TL 5,8804 seviyesinde yer aldı.
- 09.58'de euro 5.1366 lirayı gördü, dolar da 4.1483 lira oldu.
Öte yandan brent petrol 70.75, altının ons fiyatı da 1341.40 dolardan seyrediyor.
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