Yurt dışından postayla gelen eşyada vergi muafiyeti indirildi

Türkiye dışından posta ya da hızlı kargo yoluyla getirtilen kişisel kullanıma özgü eşyada daha önce 30 euro olan gümrük vergisi muafiyeti 22 euro'ya düşürüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, "Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 euro'yu geçmeyen eşya ile 150 euro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır" denildi.

Kararda ayrıca, değeri 1500 euroyu geçmemek koşuluyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için 22 euro'yu, kitap için 150 euro'yu aşan eşyanın değeri üzerinden; kitap ve benzeri basılı yayın için yüzde 8.0, özel tüketim vergisine tabi eşya için de yüzde 20 tek ve maktu vergi alınacağı belirtildi.

Kamu kuruluşlarına, kütüphane, müze, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap ve benzeri basılı yayına bu kapsamda muafiyet tanıyan karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

2016 yılının son ayında da bu rakam 75 euro'dan 30 euro'ya indirilmişti.