Cari açık şubatta 4 milyar 152 milyon dolar oldu

Cari işlemler açığı, şubatta 4 milyar 152 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 53 milyar 346 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, cari işlemler açığı, şubatta geçen yılın aynı kıyasla 1 milyar 586 milyon dolar artarak 4 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat dönemi cari açık, 11.19 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı 53.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 954 milyon dolar artarak 4 milyar 442 milyon dolara yükseldi.

Cari denge geçen yılın şubat ayında 2.57 milyar dolar, 2017'nin tamamında 47.17 milyar dolar açık vermişti.

Bu arada ocak ayı cari açık 7.1 milyar dolardan, 7.04 milyar dolara revize edildi.