Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Dövizde atak var, nereden geldiğini araştırıyoruz

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine ekonomideki son gelişmelere ilişkin basına kapalı bilgilendirme yapan Çetinkaya, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk" dedi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Çetinkaya yaptığı sunumda, "Para politikası kararları, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecektir. Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi beklenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Dövizde yaşanan harekete 'atak' tanımlaması yapan Çetinkaya, atağın nereden kaynaklandığını takip ettiklerini belirterek, "Araç bağımsızlığımız var. Atmamız gereken adımları atarız" diye konuştu.

Sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çetinkaya'nın, muhalefet milletvekillerinin "Merkez Bankası'nın itibarı aşındı" eleştirilerini kabul ettiği, "Kredibilite sorunumuz var, bu diğer tüm araçlardan daha önemli. İletişimimizde sorun olabilir" dediği öğrenildi.