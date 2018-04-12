Türkiye'nin önemli lojistik şirketi UN Ro-Ro, Danimarkalılara satıldı

Açıklamada U.N. Ro-Ro'nun son derece karlı bir şirket olduğu ve pazar payı itibariyle Türkiye'de en yakın rakibini ikiye katladığı belirtildi.
Satış işleminin Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otorilerinin onayının ardından Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.
Şirket, UN Ro-Ro ile Akdeniz'deki varlığını genişletmek istiyor.
2014 yılında Esas & Actera konsorsiyumu tarafından satın alınan U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Doğu Akdeniz ro-ro sektörünün önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.
NAKLİYECİLER KURMUŞTU
UN Ro-Ro, 1994 yılında 48 Türk nakliyecisinin bir araya gelerek, Türkiye’den Avrupa’ya (İtalya’nın Trieste Limanı’na), denizyoluyla yük taşımacılığı yapmak amacıyla kurulmuştu.
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