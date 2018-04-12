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    Goldman Sachs

    Goldman Sachs'tan Türkiye'de cari açık uyarısı

    © AP Photo/ Richard Drew
    Ekonomi
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    Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de yüksek petrol fiyatları ve TL'deki zayıflığa rağmen, tüketimdeki esnekliğin yüksek cari açık riski yarattığını belirtti. Banka, Türkiye'de cari işlemler açığı/GSYH oranının 2018'de yüzde 5 olmasını bekliyor.

    Türkiye'nin cari işlemler açığının şubat ayında, altın ithalatının normala dönmesi ile daraldığını belirten Goldman Sachs, açığın 4.2 milyar dolar ile kendi tahminleri olan 4.5 milyar dolardan biraz daha iyi geldiğine işaret etti.

    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © AA/
    Cari açık şubatta 4 milyar 152 milyon dolar oldu
    Mevsimsel etkilerden arındırıldığında cari işlemler açığını 7.6 milyar dolardan 4.3 milyar dolara gerilediğine işaret eden Goldman Sachs, bunun büyük öçüde altın ithalatında düşüşten kaynaklandığını vurguladı.

    Dünya'nın haberine göre, 2018'in tamamında Türkiye'de cari işlemler açığının GSYH'ya oranının yüzde 5 olmasını beklediklerini belirten Goldman Sachs, ancak yüksek petrol fiyatları ve TL'deki zayıflığa rağmen tüketimdeki esnekliğin yüksek cari açık riski yarattığını da ifade etti.

    Goldman Sachs raporunda, "Cari işlemler açığı yüksek olmaya devam ediyor. Türkiye geçmişte böyle yüksek açıkları sürdürebildi. Bu nedenle finans hesabına ve finansman kalitesine odaklanmaya devam edeceğiz. Türk Lirası'nda son dönemde yaşanan değer kaybı bu konularda baskı yaratabilir" değerlendirmesine yer verdi.

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    Etiketler:
    Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), petrol, cari açık, Türk lirası, ekonomi, Goldman Sachs, Türkiye
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