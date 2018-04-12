TÜMSİAD'dan iş adamlarına tavsiye: Kazandığınız kadar borçlanın

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, döviz kurunda yaşanan yükselişi değerlendirdi. Doların suni bir yükseliş gerçekleştirdiğini belirten Doğan, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler'de Rusya ve ABD'nin arasında temas oldu, çeşitli mesajlar verdiler. Buradan belki bir etkilenme oldu ama bizim işimize bakmamız gerektiğini, bu tarz manipüle edilen kısımlara önem vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Belki dolarda biraz hareketlilik oldu ama ateşi öyle çok çıkacak gibi gözükmüyor. Mümkün mertebe bizim döviz kuruyla ilgili yapıya değil, gerçek işimize dönüp, işimizi yapmamız lazım."

'DOLARIN YERİNE OTURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Ekonomik büyümenin siyasi alanı da etkilediğini vurgulayan Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın büyümeyle ilgili dediği gibi 'Siz ne kadar büyürseniz, o kadar güçlü olursunuz, ne kadar güçlü olursanız da o kadar söz sahibi olursunuz.' Bu demektir ki büyümenin, güçlü olmanın, söz sahibi olmanın ana teması da doların çok yükselmesi veya çok hareketli olması bizi çok enteresan etmiyor. Doların bir şekilde yerine oturacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Doğan, doların yükselmesine karşı iş adamlarına tavsiyelerde bulunarak, "İş adamlarımızın kazandıkları kadar borçlanmalarını her fırsatta öneriyoruz. Üretmeye devam etsin ve ürettiklerini mümkün mertebe yurt dışına satmaya çalışsın" ifadelerini kullandı.