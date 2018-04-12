Dolar düşüşe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün attığı 'füze' tweeti sonrasında 4.19'un üzerine çıkarak rekor kıran ve bu sabah rekora yakın seyreden dolar kuru öğle saatlerine doğru düşüşe geçti.

Kur 4.1195'e kadar geriledikten sonra yüzde 0.33 düşüşle 4.1220'de yer aldı. Euro ise 5.0910 seviyesinde.

Dünya'nın aktardığına göre, TL son bir aylık süreçte yaklaşık yüzde 7 değer kaybı ile rublenin ardından dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda.

Analistler TL'deki değer kaybını iç siyasi gelişmeler, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın oluşturduğu makro dengesizlikler, jeopolitik endişeler ve küresel risk iştahına bağlıyor.