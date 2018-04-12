Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Gerekirse ilave sıkılaştırma yaparız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, 86. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönemde verimlilik, yurt içi katma değer, rekabet ve fiyatlama davranışları konularına ağırlık vereceğiz" dedi.

Çetinkaya, enflasyonda gelinen seviyelerin halen yüksek olduğunu belirterek, çekirdek enflasyondaki iyileşmenin sınırlı olduğunu kaydetti.

Son dönemdeki gelişmeleri enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ettiklerini belirten Çetinkaya şöyle konuştu:

"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir.

Amacımız kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Merkez Bankası olarak bir yandan para politikası araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda etkin biçimde kullanırken diğer yandan yapısal alanlarda ortak çaba platformlarına destek vermeye devam edeceğiz. Tasarladığımız bütüncül politika çerçevesi ile uyumlu şekilde kapsamlı bir kurumsal dönüşüm stratejisini de eş zamanlı olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz."