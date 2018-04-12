Fakıbaba: Kimse et fiyatını yükseltmesin

© AA / Halil Fidan Fakıbaba: Bende bir eziklik olduğunu söylemek istiyorum

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde temaslarda bulundu. Fakıbaba, hükümetin et ithalatının belirli kriterler dahilinde doğrudan özel sektör tarafından yapılmasını öngören hükümlere ilişkin şunları söyledi: "Bu konuda hükümetimiz çalışmaktadır ve mutlaka ama mutlaka üreticimizin de mağdur olmayacağı, onların da 'Allah razı olsun' diyebileceği ama tüketicimizin de 'Bu et çok pahalı, ben yiyemiyorum' demeyeceği bir fiyatı mutlaka sağlayacağız. Bundan iki taraf da rahat olsun."

Yaklaşan Ramazan nedeniyle spekülatif hareketlerle et fiyatlarının yükseltilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Fakıbaba şöyle devam etti: "Ramazan geldi diye hayvanı sakla, fiyatlar yükselsin, hayvanı yağlandır, ondan sonra vatandaş fazla fiyatla yesin, buna hükümetimiz müsaade etmez.

Zaman zaman geçici olarak ithalatlar yapılabilir ama bunlar yapılırken hep besici ve çiftçi kardeşlerimiz, özellikle hayvancılıkla anadan babadan uğraşan, üreten, hayvancılık yapan kardeşlerimizi düşünüyoruz. Birinci derecede onları ve halkımızı düşünerek hükümetimiz tarafından bazı önlemler alınabilir. Böyle spekülatif hareketlerle piyasada kimse et fiyatını yükseltmesin. Yükselttiği takdirde mutlaka hükümetimizin alacağı kararlar vardır."