Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Kurda oynaklığa karşı adımlar atılacak

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber'de ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şimdilik dövizle borçlanmaya sınır gibi bir kısıtlamanın getirileceğini düşünmediğini söyleyen Ertem, "Merkez Bankası enflasyon konusunda kararlı duruşunu gösteriyor. Banka enflasyonu hedef almaya devam edecek" diye konuştu.
Ertem, "'Hazine şunu yapacak, Merkez Bankası şunu yapacak' diye haber yapmak spekülatif oluyor, piyasayı etkiliyor, bu dönemde doğru haber yapılması herkes için iyi olacaktır diye düşünüyorum" dedi.
'SENDİKASYON TARAFINDA SIKINTI OLMAZ'
Ertem, "Önümüzdeki dönemde hem sendikasyon tarafından hem de diğer anlamda bankacılık sektöründe hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum, önemli olan daha uzun kaynak bulabilmek" diye konuştu.
Gündemdeki şirketlerin 'borç yapılandırma'sı konusuna da değinen Ertem, "Holdinglerin vadesi gelmemiş borçlarını yapılandırmaya gitmesi etik değil" eleştirisinde bulundu.
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