Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Kurda oynaklığa karşı adımlar atılacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, kurla ilgili gerekli adımların önümüzdeki dönemde atılacağını belirterek, "Nisan sonuna kadar bunları göreceğiz" dedi. Borç yapılandırmasına da değinen Ertem, "Holdinglerin vadesi gelmemiş borçlarını yapılandırmaya gitmesi etik değil" eleştirisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber'de ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kur tarafında önemli olanın oynaklık olduğunu belirten Ertem, "Bu konuda gerekli adımlar önümüzdeki dönemde atılacak, nisan sonuna kadar bunları göreceğiz" dedi.

Şimdilik dövizle borçlanmaya sınır gibi bir kısıtlamanın getirileceğini düşünmediğini söyleyen Ertem, "Merkez Bankası enflasyon konusunda kararlı duruşunu gösteriyor. Banka enflasyonu hedef almaya devam edecek" diye konuştu.

Ertem, "'Hazine şunu yapacak, Merkez Bankası şunu yapacak' diye haber yapmak spekülatif oluyor, piyasayı etkiliyor, bu dönemde doğru haber yapılması herkes için iyi olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

'SENDİKASYON TARAFINDA SIKINTI OLMAZ'

Hazine rezervleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Ertem, "Hazine'nin şu andaki nakit rezervi 2018, 2019'da yetecek durumdadır, hatta 2018'de hiç borçlanmasına bile gerek yoktur" ifadelerini kullandı.

Ertem, "Önümüzdeki dönemde hem sendikasyon tarafından hem de diğer anlamda bankacılık sektöründe hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum, önemli olan daha uzun kaynak bulabilmek" diye konuştu.

Gündemdeki şirketlerin 'borç yapılandırma'sı konusuna da değinen Ertem, "Holdinglerin vadesi gelmemiş borçlarını yapılandırmaya gitmesi etik değil" eleştirisinde bulundu.