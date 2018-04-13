Ağbal'dan rekor kıran dolar ve petrol hakkında yorum: Merak etmeyin, yatışacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, döviz ve petrol fiyatlarındaki artış hakkında yaptığı yorumda dalgalanmaların olduğunu söylerken "Hepsi yatışacak" dedi. Ağbal, 'bu gelişmelerin hızlı bir şekilde bertaraf edileceğini' belirtti.

Dolar ve euro bu hafta içi kendi rekorlarını kırdı. Dolar kuru 4.20'ye dayanırken, euro da 5.19 seviyesini geçti. Türk Lirası'ndaki büyük değer kaybı ile zam haberleri de peşpeşe geldi. Hafta içi motorine gelen 2 zam ile birlikte fiyatlar 30 kuruş arttı. En son olarak bugün de benzine 16 kuruşluk bir zam geldi ve İstanbul'daki litre fiyatı 6.10 lira oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ağbal da şöyle konuştu:

"Merak etmeyin bugün dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek."