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    Dünya Bankası'ndan Antalya ve Muğla'ya 92 milyon dolarlık iyileştirme kredisi

    Sputnik
    Ekonomi
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    Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'deki 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II' için 91.54 milyon dolarlık krediyi onayladı. Söz konusu destekten Antalya ve Muğla yararlanacak. Kredi ile iki şehrin su ve kanalizasyon hizmetlerinde iyileştirmeler yapılacak.

    Euro
    © REUTERS / Leonhard Foeger
    Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 45 milyon euro hibe
    Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki Sürdürülebilir Şehirler Projesi'nin birincisine yönelik 20 Aralık 2016'da 132.7 milyon dolarlık krediyi onaylayan banka, projenin ikincisi için de 91.54 milyon dolarlık kredi verilmesini kararlaştırdı.

    İller Bankası tarafından uygulanacak proje, belediyelerin hizmet vermekle sorumlu olduğu alanların artması dolayısıyla hizmet kalitelerini iyileştirmeleri için ihtiyaç duydukları altyapı yatırımlarının finansmanı yoluyla Antalya ve Muğla şehirlerini destekleyecek.

    SU VE KANALİZASYONLAR İYİLEŞTİRİLECEK

    Beklenen yatırımlar, Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında her bir büyükşehir belediyesinin ve bunlara bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin hizmet bölgelerinde su ve kanalizasyon hizmetlerinin iyileştirilmesine odaklanacak.

    Söz konusu iki şehir, Avrupa Komisyonu'yla birlikte finanse edilen birinci Sürdürülebilir Şehirler Projesinin Kurumsal Güçlendirme Bileşeni yoluyla şehir ile finansal yatırım planlarının hazırlanmasında da destek alacak.

    Dünya Bankası
    © Flickr / World Bank Photo Collection
    Dünya Bankası'ndan Türkiye için büyüme tahmini
    'TÜRKİYE'NİN KENTSEL GELİŞİM SEKTÖRÜYLE UZUN BİR GEÇMİŞE SAHİBİZ'

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, Türkiye'deki vatandaşların yüzde 75'ten fazlasının, ekonomik büyümenin güçlü sürükleyicileri haline gelen şehirlerde yaşadığını belirtti.

    Son birkaç on yıllık dönemde kentlerde hizmetlere erişimin önemli ölçüde arttığına işaret eden Zutt, şunları kaydetti:

    "Buna rağmen bu nüfusun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hem hizmetlerin kalitesini hem de uzun vadeli çevresel ve finansal sürdürülebilirliği sağlamak önemli birer zorlu görev oluşturmaktadır. Dünya Bankası Grubu Türkiye'nin kentsel gelişim sektörü ile uzun bir ortak çalışma geçmişine sahiptir ve bu ikinci Sürdürülebilir Şehirler Projesi yoluyla Türkiye'nin şehirlerinin sundukları hizmetleri geliştirmelerine yardımcı olmaya devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

    'Sürdürülebilir Şehirler Programı', ilgili belediyelerin yatırımları için ihtiyaç duydukları finansmana erişimi ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmalarını sağlayarak Türkiye'nin şehirlerinin ekonomik, finansal, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliklerini artırmayı amaçlıyor.

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    Etiketler:
    Sürdürülebilir Şehirler Projesi, Dünya Bankası, Johannes Zutt, Muğla, Antalya
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