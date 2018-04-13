Yurt dışına giden yerli sermaye miktarı 1.1 milyar dolara ulaştı

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, hükümet ekonomiyi canlandırmak, şirketleri üretime yönlendirmek için birbiri ardına teşvik paketleri açarken, yerli şirketlerin yurt dışına çıkışları bir türlü durdurulamıyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye'ye gelen yabancı sermaye ile Türkiye'den çıkan yerli sermayeye ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.
'GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 143 ORANINDA ARTTI'
Geçen yılın ilk 2 ayındaki çıkış 442 milyon dolar düzeyindeydi. Bu da hükümetin bütün uyarı ve önlemlerine rağmen yerli sermayenin yurtdışı ilgisinin azalmadığını, aksine hızla arttığını gösteriyor. Türkiye'ye gelen sermayenin yerinde sayması, buna karşılık yurtdışına çıkan yerli sermaye tutarının hızla artması yatırım dengesinin de değişmesine neden oldu.
'TÜRKİYE CAZİBESİNİ KAYBEDİYOR'
Bu oran 2002-2007 döneminde yüzde 15.7 düzeyindeyken 2008-2018 döneminde yüzde 25.5'e, son 6 yılı ifade eden 2012-2018 döneminde ise yüzde 31.2'ye yükseldi. Veriler, yatırım sermayesinin hükümetin ilk dönemlerine göre büyük bir ürkeklik içine girdiği sinyalini veriyor. Bu değişime dikkat çeken TEPAV, şu tespit ve uyarıda bulundu:
"Son yıllarda çıkan/gelen sermaye oranında gerçekleşen bu yükseliş, bir yandan Türkiye'nin doğrudan yatırımlar için cazibesini kaybetmeye başladığını gösterirken, bir yandan da yur tiçindeki yerleşiklerin yurt dışındaki fırsatları daha yakından takip etmeye başladığına işaret etmektedir. Yakın dönem (2012-2018) ortalamasının uzun dönem (2002-2018) ortalamasının yaklaşık 9.2 puan üzerinde olması, bu göstergeyi dikkatle izlemeye devam etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır."
MALTA, EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKE
ABD ikinci sıraya düşerken, son dönemde kamu kurumlarının da şirket kurmaya başladığı Malta en çok tercih edilen 3'üncü ülke konumuna yükseldi. Geçen sene Malta ilk 10 ülke arasında yer almıyordu.
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