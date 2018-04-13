Dvorkoviç: Rusya, Türk domatesiyle ilgili kotayı sonbahara kadar genişletmeyecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, sonbahara kadar Türkiye'den domates sevkiyatı için verilen kotanın kesin olarak genişletilmeyeceğini, sonbaharda bu konuda yeniden karar alınacağını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Krasnoyarsk Ekonomi Forumu'nda Türkiye'den domates sevkiyatı konusunda açıklamalarda bulundu.

© AFP 2018 / JOEL SAGET Rosselhoznadzor, Türk domates üreticilerini denetleyecek

"Şu anki kotamız henüz kullanılmış değil, neden genişletilsin? Kullanıldığı zaman karar vereceğiz. Şimdiyse durumun ne şekilde gelişeceğini görmek lazım. Prensipte ithal domatese ihtiyaç duyduğumuz mevsimin sonu yaklaşıyor. Mayıstan itibaren kendi domatesimiz giderek çoğalıyor. Bu nedenle yaz döneminde kotayı genişleteceğimizi düşünmüyorum" diye konuşan Dvorkoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından, sonbaharın sonuna doğru hacimleri netleştirmemiz gerekecek. Prensipte 50 bin ton kesinlikle bize zarar veren bir hacim değil, ciddi konuşacak olursak, 100 bin ton da fazla zarar vermez. Fakat bunu yapıp yapmayacağımıza, duruma bakarak karar vereceğiz. Ortaklarımızın önceliği de kotayı genişletmek değil, ihracatçı şirketlerin sayısını arttırmak. Eğer kotamız dolarsa, ona göre bakarız."

Bu arada daha önce Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'nın (Rosselhoznadzor) uzmanlarının, 15-21 Nisan tarihlerinde domates üreticilerini denetlemek üzere bir kez daha Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı.