Dvorkoviç: Rusya, Türk domatesiyle ilgili kotayı sonbahara kadar genişletmeyecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Krasnoyarsk Ekonomi Forumu'nda Türkiye'den domates sevkiyatı konusunda açıklamalarda bulundu.
"Ardından, sonbaharın sonuna doğru hacimleri netleştirmemiz gerekecek. Prensipte 50 bin ton kesinlikle bize zarar veren bir hacim değil, ciddi konuşacak olursak, 100 bin ton da fazla zarar vermez. Fakat bunu yapıp yapmayacağımıza, duruma bakarak karar vereceğiz. Ortaklarımızın önceliği de kotayı genişletmek değil, ihracatçı şirketlerin sayısını arttırmak. Eğer kotamız dolarsa, ona göre bakarız."
Bu arada daha önce Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'nın (Rosselhoznadzor) uzmanlarının, 15-21 Nisan tarihlerinde domates üreticilerini denetlemek üzere bir kez daha Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)