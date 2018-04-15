Fakıbaba: Kırmızı ette gerekli önlemleri alacağız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırmızı ette sürekli spekülatif fiyat artışlarının olabildiğini belirterek, "Bu konuda gerekli önlemleri alacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

© AA / Mustafa Güçlü Fakıbaba: Kimse et fiyatını yükseltmesin

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) İstişare Toplantısı'nın ardından düzenlenen programda konuşan Fakıbaba, hayvancılığın, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve köyden kente göçün önlenmesi açısından stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Kırmızı ette sürekli spekülatif fiyat artışlarının olabildiğinin altını çizen Fakıbaba, "Bu konuda gerekli önlemleri alacağımızdan emin olabilirsiniz. Mutlaka önce üretici sonra sanayici arkadaşlarımız sonra tüketici. Üretici olmazsa olmaz. Üreticiler bu zincirin en değerli halkası. İnşallah yerli üretimimizi yapıp ithalatı önleyip yerli olarak bu gıda maddesini Türk halkına yedireceğimize inanıyorum. Yerli üretimi geliştirmek bizim görevimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

1 MİLYON DÜVE HEDEFİ

Fakıbaba, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için 1 milyon düve hedefine ulaşılması gerektiğine işaret ederek, hayvancılığın devam edebilmesi için buzağı ölüm oranlarının düşürülmesinin önemine değindi.

Hayvan sayısının artırılmasına yönelik projelere dikkati çeken Fakıbaba, "250 Bin Düve Projesi kapsamında 3 yılda toplam 250 bin baş düve verilecek. Bunlardan ilk 100 bini en geç temmuzda verilmeye başlanacak. 100 bini sonraki yıl ve 50 bini 3'üncü yıl verilecek. Proje ile 7 yılda yaklaşık 1,5 milyon damızlık hayvan sayısına ulaşılacaktır. 300 Koyun Projesi'nde uygulamalar 26 Nisan'da başlayacak" dedi.

Fakıbaba, hayvancılık sektöründe yaşanan yem sıkıntısına da değinerek, meraların kullanıma açılmasının bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldıracağını kaydetti.

'ET VE SÜT KURUMU'NA MÜDAHALE YETKİSİ VERDİK'

Kırmızı ette fiyat istikrarının önemli olduğunu belirten Fakıbaba, şunları söyledi:

"Piyasa koşullarında fiyat artışının önüne geçmek için Et ve Süt Kurumu'na piyasaya müdahale ve ithalat yetkisi verdik. Piyasa regülasyonu kapsamında kalıcı çözüm olmamakla birlikte besilik ve kesimlik sığır ithal edilebilir. Kendi yerli hayvanımızı üretinceye kadar ama bu ateşi düşürmek için. Biz regülasyon yapmak zorundayız. Dar gelirli arkadaşlarımız var."