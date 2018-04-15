Turist getiren acentelere 'uçuran' destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine verilen 'uçak desteği' sektöre cansuyu oldu.
Dünya'nın haberine göre, ödeme işlemleri Ekonomi Bakanlığı'nca gerçekleştirilen uygulamada bu kapsamda, 2015'te 18 seyahat acentesine toplam 84 milyon 346 bin lira ödeme yapıldı.
Acentelere ödeme işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılırken, 89 seyahat acentesine yapılan toplam ödeme miktarı, 561 milyon 871 bin 697 lira oldu.
BAKANLIK 800 MİLYON LİRA ÖDENEK AYIRDI
6 bin dolar olarak uygulanan bu desteğin de 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz uçuşlarda en az 150 yolcu getirilmesi halinde 7 bin 800 dolara yükseltilmesi kararlaştırıldı. 2017 yılı destekleme uygulaması amacıyla 2018 yılı bütçesine 800 milyon lira ödenek koyan Bakanlık, seyahat acentelerine Ocak-Mayıs 2017 dönemine ilişkin 140 milyon lira ödeme sağladı.
Bu kapsamda 2015'ten itibaren verilen desteklerin toplam miktarı son üç yılda, 786 milyon 217 bin 697 lirayı buldu.
YILIN 12 AYI 9 BİN DOLARA KADAR DESTEK
Türkiye'ye turist getiren (A) Grubu seyahat acenteleri için mart ayında alınan kararla ise ilk kez yılın 12 ayına yayılacak şekilde ve 9 bin dolara kadar ulaşan desteklerin verilmesi kararı alındı.
Destekler, ocak, şubat, kasım, aralık aylarında 9 bin dolar, mart, nisan, mayıs aylarında 6 bin dolar, haziran ve ekimde 3 bin dolar, eylülde ise bin 500 dolar olarak sağlanacak. 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip olup en az 150 yolcusu bulunan uçaklara destek ise yüzde 30 oranında artırılacak.
Ayrıca hedef pazarlar olarak belirlenen Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Japonya ve Güney Kore'den kalkan uçaklara destek miktarı yüzde 20 artırımlı uygulanacak.
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