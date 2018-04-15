Dev inşaat şirketi İnanlar iflas istedi

Geçtiğimiz yıl FETÖ operasyonunda da gözaltına alınıp bırakılan Serdar İnan sessizliğini bozdu. Twitter hesabından açıklama yapan İnan, şirketinin iflasını istediğini açıkladı.
Belirsizlik konusundaki kamuoyu basın açıklamamdır. pic.twitter.com/NL5u2xHovk— Serdar İnan (@mimarserdarinan) 15 April 2018
Şirketinde 600 çalışanının bulunduğunu aktaran İnan, çalışanların maaşlarını ilk kez bu ay ödeyemediklerini kaydetti.
İnan, FETÖ'ye yardım gerekçesiyle 8 gün hapiste kaldığı dönemle ilgili olarak, "Hiçbir suçum yokken yargısız infaza uğratıldım. Benim 16 Ağustos 2016'da açılan dosyam aradan 20 ay geçmesine rağmen iddianamesi yazılamadı. Suçsuzluğum tescillenemedi. Bankalardan ve müşterilerimizden gelen şüphe ve ithamlara resmi bir cevap veremedik. 20 ay önce üzerimize atılan bu zan ile 600 çalışanımızın ve taahhütlerimizin yükü bizleri maddi manevi bitirdi" dedi.
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