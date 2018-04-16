Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Zeybekci olan bitenin farkında değil

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci cari açığın yüksek olmasında Merkez Bankası'nın yurt dışında bulunan altınlarının ülkeye geri getirilmesi olduğunu söyledi. Zeybekci bunun ithalat kalemine yazıldığını bildirdi. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz durumu eleştirdi: "Olan bitenin farkında değil. İthalat ihracat nasıl yapılıyor bilmiyor."

© Fotoğraf : DHA Zeybekci: Kurdaki artış gerçekleri yansıtmıyor

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Zeybekci, TBMM Sanayi Komisyonu'nda Merkez Bankası'nın yurt dışındaki altın rezervlerinin Türkiye'ye getirilmesi nedeniyle cari açığın arttığını, başta İran olmak üzere birçok ülkeyle dış ticarette döviz yerine altın kullandıklarını söyledi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Bakan Zeybekci'ye “Birleşik Arap Emirlikleri'ne ocakta 600 milyon dolar altın ihraç ediyoruz, şubatta bunu geri ithal ediyoruz. Gene şubatta 619 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz, martta bu da geri geliyor. Ne tesadüf ki; ihracat da ithalat rakamı da aynı. Siz tam olarak ne yapıyorsunuz?” diye sordu.

Zeybekci, bu soruya karşılık, “2017 yılındaki cari açığımız yaklaşık olarak 51 milyar dolar civarında. Bunun içinde, Merkez Bankası'nın kendi varlığı olup da yurtdışında belirli merkezlerde tuttuğu, zamanında parasını ödeyip bu milletin değeri olan altını Türkiye'ye transfer etmesi girişimi var. Bu da 10 milyar doların üzerinde. Yani ithalat olarak görünüyor, ama aslında değil. 2017'de Birleşik Arap Emirlikleri'nden 4.9 milyar dolar altın ithal etmişiz, 5.4 milyar dolar altın ihraç etmişiz.İsviçre'den 5.2 milyar dolar altın ithal etmişiz. 10 milyar doların üzerinde altın, biraz önce size samimiyetle de açıkladım, Merkez Bankası'nın varlıklarını Türkiye'ye getirmesi var” cevabı verdi.

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz “Bakan ya olanın bitenin farkında değil, bu ticaret nasıl dönüyor, ithalat ihracat nasıl yapılıyor bilmiyor. Ya da milletvekilleriyle alay etmiş. Merkez Bankası'nın altınları Londra'da emanette. Eğer Merkez Bankası bu altınları getirmek istiyorsa bu transfer işidir, ithalat ve ihracatla ilgisi yoktur, olamaz. Ayrıca Bakan İran'a, komşu ülkelere mal satıyoruz altın geliyor altın gidiyor diyor. Demek ki gaz veya petrolü altınla alıyoruz ya da altınla ödüyoruz. O zaman bu da ihracat ithalat işlemi değildir. Bu bir ödemedir” dedi.