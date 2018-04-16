Goldman Sachs'tan TCMB değerlendirmesi: Şüpheliyiz

© AP Photo / Richard Drew Goldman Sachs'tan Türkiye'de cari açık uyarısı

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Erik Meyersson, 13 Nisan tarihinde yazdıkları notta, "TCMB'nin TL'deki oynaklığı ve ısrarlı bir şekilde yüksek kalmaya devam eden enflasyonu düzeltmek için yeterli miktarda sıkılaşacağı konusunda şüpheli kalmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ekonomistler, "Türkiye'de büyüme yanlısı gündemi korumaya yönelik siyasi baskılar, yüksek kalmaya devam ediyor" şeklinde görüş belirtti.

Notta, bunun yanı sıra, TCMB'nin yüksek enflasyona izin vermeye geçmişe kıyasla daha istekli göründüğü belirtildi.