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    Sergey Ryabkov

    Rusya: ABD, ekonomimize karşı açık açık saldırganlık gösteriyor

    © Sputnik / Valeriy Melnikov
    Ekonomi
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Rusya ekonomisine karşı açıktan bir saldırganlıkta bulunduğunu söyledi.

    Sputnik'e konuşan Ryabkov, ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarını değerlendirdi. Ryabkov, ABD'nin Rus ekonomisine karşı açık açık saldırganlık yürüttüğünü belirtti.

    South Carolina Governor Nikki Haley testifies during her confirmation hearing for US Ambassador to the United Nations (UN) before the Senate Foreign Relations committee on Capitol Hill in Washington, DC
    © AFP 2018 / SAUL LOEB
    ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
    Washington'ın yaptırımlarına karşılık vermeye yönelik yasa tasarısının da çok geçmeden kabul edileceğini ifade eden Ryabkov, tasarının ne zaman kabul edileceğinin henüz belli olmadığını da ekledi.

    Rus milletvekilleri geçen hafta ABD menşeli ilaç, tütün, tarım ürünleri ve alkollü ürünlerin yasaklanmasını öngören bir kanun teklifinde bulunmuştu.

    Ryakov G20 ve BRICS ülkeleriyle ABD'nin yaptırımlarını konuştuklarını şu sözlerle ifade etti: "ABD'nin her yönde ve birçok ülkeye uyguladığı ölçüsüz yaptırımlar çerçevesinde uluslarası pazarların nasıl işleyeceği konusunu müttefiklerimizle, BRICS ve G20'deki meslektaşlarımızla görüşüyoruz."

    Moskova'nın BRICS ve G20'li partnerleriyle dolara olan bağımlılığın azaltılması konusunu ele alıp almadığı sorusunu yanıtlayan Ryabkov, "ABD'nin bu anlamda dünyanın en büyük rezerv sahibi olarak dolar üzerindeki statüsünü kötüye kullanması da bu görüşmelerde ele alınıyor. Şimdilik detay vermeyi doğru bulmuyorum. Zira Rusya'ya ekonomi açısından yürütülen bu açık saldırganlık koşullarında detayları vermek bize zarar verebilir. Ancak bu konuyla ilgilendiğimizi doğrulayabilirim" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    ekonomi, yaptırım, BRICS, Sergey Ryabkov, ABD, Rusya
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