Rusya: ABD, ekonomimize karşı açık açık saldırganlık gösteriyor

Sputnik'e konuşan Ryabkov, ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarını değerlendirdi. Ryabkov, ABD'nin Rus ekonomisine karşı açık açık saldırganlık yürüttüğünü belirtti.
Rus milletvekilleri geçen hafta ABD menşeli ilaç, tütün, tarım ürünleri ve alkollü ürünlerin yasaklanmasını öngören bir kanun teklifinde bulunmuştu.
Ryakov G20 ve BRICS ülkeleriyle ABD'nin yaptırımlarını konuştuklarını şu sözlerle ifade etti: "ABD'nin her yönde ve birçok ülkeye uyguladığı ölçüsüz yaptırımlar çerçevesinde uluslarası pazarların nasıl işleyeceği konusunu müttefiklerimizle, BRICS ve G20'deki meslektaşlarımızla görüşüyoruz."
Moskova'nın BRICS ve G20'li partnerleriyle dolara olan bağımlılığın azaltılması konusunu ele alıp almadığı sorusunu yanıtlayan Ryabkov, "ABD'nin bu anlamda dünyanın en büyük rezerv sahibi olarak dolar üzerindeki statüsünü kötüye kullanması da bu görüşmelerde ele alınıyor. Şimdilik detay vermeyi doğru bulmuyorum. Zira Rusya'ya ekonomi açısından yürütülen bu açık saldırganlık koşullarında detayları vermek bize zarar verebilir. Ancak bu konuyla ilgilendiğimizi doğrulayabilirim" ifadelerini kullandı.
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