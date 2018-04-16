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    İşsizlik

    2018'in ilk işsizlik rakamı çift haneli

    © AA /
    Ekonomi
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı işsizlik verisini açıkladı. Buna göre İşsizlik ocak ayında yüzde 10.8 oldu. 2017 Aralık'ta işsizlik oranı yüzde 10.4 olarak gerçekleşmişti.

    Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 576.000 kişi azalarak 3 milyon 409.000 kişi oldu. İşsizlik oranı 2.2 puanlık azalış ile yüzde 10.8 seviyesinde gerçekleşti.

    Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 2.5 puanlık azalış ile yüzde 12.7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.6 puanlık azalış ile yüzde 19.9 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 2.2 puanlık azalış ile yüzde 11.1 olarak gerçekleşti.  

    İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.6

    İşsizlik
    © AA /
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    İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357.000 kişi artarak 28 milyon 29.000 kişi, istihdam oranı ise 1.6 puanlık artış ile yüzde 46,4 oldu.

    Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 70.000, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 286.000 kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.7’si tarım, yüzde 19.9’u sanayi, yüzde 7’si inşaat, yüzde 55.4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.6 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.1 puan, inşaat sektörünün payı 0,5 puan arttı. Hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payında ise değişim gözlenmedi.

    İşgücü 2018 yılı Ocak döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 780.000 kişi artarak 31 milyon 438.000 kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.6 puan artarak yüzde 52.1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık azalışla yüzde 71.3, kadınlarda ise 1.2 puanlık artışla yüzde 33.2 olarak gerçekleşti.

    Etiketler:
    İşsizlik, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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