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    Yapay zeka

    Yapay zekaya en çok güvenen ülke Türkiye

    © AA /
    Ekonomi
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    ING Bank'ın 15 ülkede yaptığı araştırmaya göre Türkiye, yapay zekaya güvenenler arasında yüzde 28 ile birinci. Türkiye'yi ABD yüzde 22 ile ABD takip ediyor.

    Robot Sophia
    © AFP 2018 / Fabrice COFFRINI
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    Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, ING Bank'ın 15 ülkede (13 Avrupa ülkesi ile ABD ve Avustralya) 14.562 kişi üzerinde yaptığı bir çalışmada yapay zekaya güvenenlerin oranı Türkiye'de yüzde 28 ile en yüksek oran oldu. İkinci sırada yüzde 22 ile ABD ve üçüncü sırada da yüzde 18 ile Romanya yer aldı. Avrupa ortalaması ise yüzde 13'te kaldı.

    Bankacılıkta teknoloji kullanımında Avrupa'dan hızlı gelişen Türkiye'de mobil bankacılıktaki hızlı artış bunun en önemli nedenlerinden olarak gösteriliyor.

    Yapay zeka
    © AA /
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    21  MİLYON KİŞİ MOBİL BANKACILIK KULLANIYOR

    Çalışmaya göre Avrupa genelinde akıllı telefon kullananların yüzde 57'si en az bir kez mobil uygulama ile bankasında işlem yapmış gözüküyor. Türkiye'de ise Bankalar Birliği Aralık 2017 verilerine göre şu anda aktif olarak dijital kanalları kullananların sayısı 33 milyon. Bu rakamın içindeki sadece mobil bankacılık kullananların sayısı 21 milyon 500.000 kişi. Türk kullanıcıların mobil cihazlarını bu kadar çok kullanmasının sebebi ise 'rahatlık' olarak belirtiliyor.

    Ancak Türkler, robot danışmalara güvense bile 'son sözü ben söylerim' diyenlerin oranı da hayli yüksek. Son sözü söyleyen Türklerin oranı yüzde 40 olurken Romanya ve Polonya 2. ve 3. sırada yer alıyor.

    "Paranıza yatırım için tavsiye alırken kime en çok güvenirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda Türklerin yüzde 20'si 'aile veya arkadaş' cevabını verdi. ABD'de de bu oran yüzde 20. En iyi ikinci oran ise yüzde 17 ile Avustralya ve Romanya'da.

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    Etiketler:
    Yapay zeka, ING Bank, Türkiye
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