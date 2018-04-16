Erdoğan'dan Suriye çıkışı: Kimse bize sus diyemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan herhangi bir durumun ilk olarak Türkiye'yi etkilediğini belirtirken "Kimse bize sus diyemez. 12.000 km mesafeden buraya niye gelinir? Öbür taraftan bakıyorsunuz Avrupa’dan buraya vurmak için niye gelinir? Bunların hepsi düşündürücü" dedi.