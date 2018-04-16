Erdoğan'dan Suriye çıkışı: Kimse bize sus diyemez

İstanbul'da düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Türk milletinin dünyada girişimcilik ruhu en güçlü toplumlardan biri olduğuna inanıyorum. Biz aynı zamanda maalesef her işimizi el yordamı ile yapma, her şeyi sıfırdan inşa etme alışkanlığı olan da bir milletiz. Her konuda olduğu gibi girişimcilik hususunda da çok ciddi bir birikim var. Bu birikimi değerlendirmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ben bu kongreyi bir milat olacağına inanıyorum.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, "Global Girişimcilik Kongresi"nde konuşuyor https://t.co/r7UkXrKC9V— AA Canlı (@AACanli) 16 Nisan 2018
- Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız reformlar ile ekonomimize sınıf atlattık. Sadece 2006 yılından 2017 yılına kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş bir ülkedir.
'TÜCCARLIK YAPMAYACAĞIZ'
- Yüzde 7.4'lük büyüme ile G20'de birinci sırada, OECD'de ikinci sırada yer aldık. Türkiye'nin büyüme başarısı daha da iyi anlaşılacaktır.
- Kamu ve özel sektör yatırımların tutarı ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak. Bu da 4 katlık bir artışa denk geliyor. Bu nereden nereye göstermesi bakımından çok önemli. Bugün Türkiye GSMH bakımından dünyanın 17. sırasında yer alan büyük bir ekonomi. Burada güven ve istikrar var.
'TURİZMDE 36 MİLYON KİŞİYİ YAKALAYABİLİRİZ'
- Döviz rezervlerimiz 17.5 milyar dolardan 130 milyar dolara kadar çıktı. Son dönemde bu rakam maalesef 110 milyar dolara indi. Kamu stokumuzun milli gelire oranını yüzde 8.5'e kadar indirdik. Ama bununla yetinemeyiz.
'GENÇ VE DİNAMİK NÜFUSA İHTİYACIMIZ VAR'
'İSTİHDAM OLUŞTURARAK YOLUMUZA DEVAM ETMEKTE KARARLIYIZ'
- Türkiye sadece Asya ile Avrupa'nın geçiş noktası değildir. Çok geniş bir alanda milyarlarca nüfusa hitap eden bir coğrafyadır. Daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok istihdam oluşturarak yolumuza devam etme kararındayız. Girişimcilere ve yatırımcılara çok önemli destek ve teşvikler sağlıyoruz.
'BİRÇOK KOLAYLIKLAR SAĞLADIK'
- Önce yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili sonrasında da stratejik yatırımlar ile ilgili önemli adımlar attık. İlk etapta toplam yatırım tuttarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye teşvik belgelerini verdik. İhracata 6 milyar lira katkı sağlayacak. Aynı zamanda 34.000 doğrudan 134.000 de dolaylı bir istihdam çıkaracaktır. Bu teşviklerin iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu düzenlemeler ile şirket kuruluşundani banka ipoteklerine kadar birçok kolaylıklar sağladık. Devamı var, tamamlandığında da hayata geçireceğiz.© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
'IMF'YE BORÇLANMA ALTINLA OLSUN'
- IMF'ye borçlanma altınla olsun. Dolarla sürekli kur baskısı var. Devletleri ve milletleri bizim kur baskısından kurtarmamız lazım. Altın, bir tarih boyunca hiçbir zaman bir baskı unsuru olmamıştır. Bazı emperyal ülkeler Afrika'nın topraklarındaki altınları ne yaptılar? Gittiler topladılar. Dolara bir faydası oldu mu?
'OLMAZ OLSUN BÖYLE BARIŞ'
- Suriye'de yaşananları neyle izah edeceğiz? Suriye'de 7 yıldır bir süreç var. Bu süreç içinde emperyal güçler acaba Suriye'den ne kadar insanı kendi ülkelerine çekip aldılar. Ama Türkiye 3.5 milyon insanı barındırıyor. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. Tutturdukları tek şey var, kimyasal silah kullandıkları için vurduk. Konvansiyonel silahlarla ölenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla öldürülene bak böyle adalet olur mu? Gel vur burayı ondan sonra barış de. Olmaz olsun böyle barış.© AP Photo / Luca Bruno
'MÜLTECİLER İÇİN 31 MİLYAR DOLAR HARCADIK'
- Biz 31 milyar dolar Türkiye'deki mülteciler için harcama yaptık. Dünyadan size bir şey gelmedi mi? AB'nin bize verdiği söz 3+3 milyar euro bizim hesaplara geçen, UNESCO vasıtasıyla Kızılay ve AFAD'a geliyor. 1850 milyar euro. Gelen bir şey yok. Gelene bakarım. Gelse de gelmese de biz o mültecileri evimizde özellikle misafir etmeye devam edeceğiz.© REUTERS / Murad Sezer/File Photo
'İNŞALLAH BUNLARI KALEME ALACAĞIZ'
- Sayın Trump da ifade etti. Trilyonlar konuştu ta eski Bush, baba Bush değil, oğul Bush. Göreve geldiğimde Amerika’nın başı oydu. İlk Irak’ı onunla vurdular. Oradan daha sonra Obama, aynı şekilde devam. Bir çok şeyleri yine konuştuk. Bu konuda deneyimli tecrübe, kitabımız oluşuyor. İnşallah kaleme alacağız, gerçekleri ortaya koyacağız. İstiyoruz ki dünya bunları girişimci ruhunda farklı şekilde yoğursun. Avrupa’nın mülteci göçü karşısında yaşadığı panik ve insanlık dışı önlemleri unutamayız. Bizim 911 km sınırımız var. İlk vurdukları yer biz oluyoruz. Kimse bize sus diyemez. 12.000 km mesafeden buraya niye gelinir? Öbür taraftan bakıyorsunuz Avrupa’dan buraya vurmak için niye gelinir? Bunların hepsi düşündürücü. Kimseyi zalimlerin insafına, denizlerde boğulmaya terk etmeden herkese kapılarımızı açtık. Bu insani tutumumuzdan asla taviz vermedik. Bununla kalmadık, ülkemize gelen mültecilerin sebebi olan, tehditlerin kaynağı durumundaki terör örgütlerinin üzerine de kararlılıkla gittik.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)