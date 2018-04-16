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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Suriye çıkışı: Kimse bize sus diyemez

    © AA /
    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşanan herhangi bir durumun ilk olarak Türkiye'yi etkilediğini belirtirken "Kimse bize sus diyemez. 12.000 km mesafeden buraya niye gelinir? Öbür taraftan bakıyorsunuz Avrupa’dan buraya vurmak için niye gelinir? Bunların hepsi düşündürücü" dedi.

    İstanbul'da düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • Türk milletinin dünyada girişimcilik ruhu en güçlü toplumlardan biri olduğuna inanıyorum. Biz aynı zamanda maalesef her işimizi el yordamı ile yapma, her şeyi sıfırdan inşa etme alışkanlığı olan da bir milletiz. Her konuda olduğu gibi girişimcilik hususunda da çok ciddi bir birikim var. Bu birikimi değerlendirmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ben bu kongreyi bir milat olacağına inanıyorum.

     

    • Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız reformlar ile ekonomimize sınıf atlattık. Sadece 2006 yılından 2017 yılına kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş bir ülkedir.
    • Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann
      © AA /
      Alman Büyükelçi Erdmann: 3. havalimanının en büyük yatırımcısı bizim ülkemizden
      2013 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılara rağmen elde edildiğinin unutulmaması lazım. Bu dönemi geçirebilmiş olsaydık, uluslararası yatırım rakamlarını ikiye ya da üçe katlayabilirdik. Bir başka önemli yanı da, yatırımlar dünyadaki tüm yatırımlar içerisinde örneklemede ilk 10'a giren yatırımlar var. İşte şu an bunlardan en önemlisi bu yıl sonuna doğru açılışını yapacağımız havalimanımız. İlk açılış itibarıyla yıllık yolcu potansiyeli 90 milyon olacak, 2023'te de ikinci etabı bitecek ve 150 milyon hatta 200 milyona kadar yıllık yolcu kapasitesine ulaşabilecek.

    'TÜCCARLIK YAPMAYACAĞIZ'

    • CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan Adıyaman'da Tütüncüler Pazarına giderek tütüncü esnafının sorunlarını dinledi.
      © AA / Çağrı Öner
      CHP'li Tezcan: Bunun neresi büyüme? Büyüme dediğin şeyde vatandaş zengin olur
      Biz, ufuk açtık ama girişimcilik ruhunu verdiğimiz girişimcilerimizi teşvik ettiğimiz, onlara adımı attırdığımız 5 tane girişimcimizi bir araya getirmek suretiyle onlar yaptı. Biz göreve geldiğimiz de biz devlet olarak tüccarlık yapmayacağız artık ticaretin içerisinde olmayacağız. Bu alanı tamamıyla girişimcilerimize bırakıp, onlar vasıtasıyla büyümeyi sürdüreceğiz.
    • Yüzde 7.4'lük büyüme ile G20'de birinci sırada, OECD'de ikinci sırada yer aldık. Türkiye'nin büyüme başarısı daha da iyi anlaşılacaktır.
    • Kamu ve özel sektör yatırımların tutarı ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak. Bu da 4 katlık bir artışa denk geliyor. Bu nereden nereye göstermesi bakımından çok önemli. Bugün Türkiye GSMH bakımından dünyanın 17. sırasında yer alan büyük bir ekonomi. Burada güven ve istikrar var.

    'TURİZMDE 36 MİLYON KİŞİYİ YAKALAYABİLİRİZ'

    • Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
      © AA / Ahmet İzgi
      Kurtulmuş: Türkiye’yi turizmde dünyanın 3. ülkesi durumuna getireceğiz
      Kendi girişimcimiz üçüncü dünya ülkelerinde kendilerine pazar bulma imkanı yakaladılar. Turist sayımız 13 milyondan 36 milyon gelirimiz ise 26.3 milyar seviyesine çıktı. Turizmde darbe girişimleri sebebiyle sıkıntılar yaşadık ama onları da aştık. Bu yıl turizmde beklentimiz çok yüksek turist sayısında 36 milyonu yakalayabiliriz. Şu an özellikle ciddi manada başka işaretler geliyor. 
    • Döviz rezervlerimiz 17.5 milyar dolardan 130 milyar dolara kadar çıktı. Son dönemde bu rakam maalesef 110 milyar dolara indi. Kamu stokumuzun milli gelire oranını yüzde 8.5'e kadar indirdik. Ama bununla yetinemeyiz.

    'GENÇ VE DİNAMİK NÜFUSA İHTİYACIMIZ VAR'

    • İşsizlik
      © AA /
      2018'in ilk işsizlik rakamı çift haneli
      Genç ve dinamik nüfusa ihtiyacımız var. Bu nüfusa sahip olmazsak yaşlanacağız. Yaşlı bir nüfusla da bir yere varmak mümkün değil. Her şeyin temelinde insan yatıyor. İnsan varsa emek, sermaye, yatırım var. Diğerleri insanın türevi. İnsanın türevi olduğuna göre yatırımı öncelikle insana yapmamız lazım. Genç nüfusa Türkiye'nin ihtiyacı var. İnsandan çekinmeyelim. Bu girişimciliğin ruhunda da insan var. Girişimci insanlara ihtiyacımız var. El ele verip yetiştirmek zorundayız. 

    'İSTİHDAM OLUŞTURARAK YOLUMUZA DEVAM ETMEKTE KARARLIYIZ'

    • Türkiye sadece Asya ile Avrupa'nın geçiş noktası değildir. Çok geniş bir alanda milyarlarca nüfusa hitap eden bir coğrafyadır. Daha çok yatırım yaparak, daha çok üreterek, daha çok istihdam oluşturarak yolumuza devam etme kararındayız. Girişimcilere ve yatırımcılara çok önemli destek ve teşvikler sağlıyoruz.

    'BİRÇOK KOLAYLIKLAR SAĞLADIK'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Erdoğan: Yatırım Destekli Teşvik Sistemi diyoruz, faiz oranları düşmeden bu yapılabilir mi?
      Önce yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili sonrasında da stratejik yatırımlar ile ilgili önemli adımlar attık. İlk etapta toplam yatırım tuttarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye teşvik belgelerini verdik. İhracata 6 milyar lira katkı sağlayacak. Aynı zamanda 34.000 doğrudan 134.000 de dolaylı bir istihdam çıkaracaktır. Bu teşviklerin iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu düzenlemeler ile şirket kuruluşundani banka ipoteklerine kadar birçok kolaylıklar sağladık. Devamı var, tamamlandığında da hayata geçireceğiz.

    'IMF'YE BORÇLANMA ALTINLA OLSUN'

    • IMF'ye borçlanma altınla olsun. Dolarla sürekli kur baskısı var. Devletleri ve milletleri bizim kur baskısından kurtarmamız lazım. Altın, bir tarih boyunca hiçbir zaman bir baskı unsuru olmamıştır. Bazı emperyal ülkeler Afrika'nın topraklarındaki altınları ne yaptılar? Gittiler topladılar. Dolara bir faydası oldu mu? 

    'OLMAZ OLSUN BÖYLE BARIŞ'

    • Emmanuel Macron, Donald Trump, Theresa May, Taormina, İtalya, G7 zirvesi, 26 Mayıs 2017
      © AP Photo / Luca Bruno
      Macron: Suriye'ye saldırılar Rusya ve Türkiye'nin arasını açtı
      Suriye'de yaşananları neyle izah edeceğiz? Suriye'de 7 yıldır bir süreç var. Bu süreç içinde emperyal güçler acaba Suriye'den ne kadar insanı kendi ülkelerine çekip aldılar. Ama Türkiye 3.5 milyon insanı barındırıyor. Onlar geldiler kimyasal silah dediler vurdular. Tutturdukları tek şey var, kimyasal silah kullandıkları için vurduk. Konvansiyonel silahlarla ölenleri bir kenara koy sadece kimyasal silahlarla öldürülene bak böyle adalet olur mu? Gel vur burayı ondan sonra barış de. Olmaz olsun böyle barış. 

    'MÜLTECİLER İÇİN 31 MİLYAR DOLAR HARCADIK'

    • AB (Avrupa Birliği) - Türkiye
      © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
      AB: Türkiye'ye yardımın 2 milyar euro'sunu AB ülkeleri verecek
      Biz 31 milyar dolar Türkiye'deki mülteciler için harcama yaptık. Dünyadan size bir şey gelmedi mi? AB'nin bize verdiği söz 3+3 milyar euro bizim hesaplara geçen, UNESCO vasıtasıyla Kızılay ve AFAD'a geliyor. 1850 milyar euro. Gelen bir şey yok. Gelene bakarım. Gelse de gelmese de biz o mültecileri evimizde özellikle misafir etmeye devam edeceğiz.  

    'İNŞALLAH BUNLARI KALEME ALACAĞIZ'

    • Sayın Trump da ifade etti. Trilyonlar konuştu ta eski Bush, baba Bush değil, oğul Bush. Göreve geldiğimde Amerika’nın başı oydu. İlk Irak’ı onunla vurdular. Oradan daha sonra Obama, aynı şekilde devam. Bir çok şeyleri yine konuştuk. Bu konuda deneyimli tecrübe, kitabımız oluşuyor. İnşallah kaleme alacağız, gerçekleri ortaya koyacağız. İstiyoruz ki dünya bunları girişimci ruhunda farklı şekilde yoğursun.  Avrupa’nın mülteci göçü karşısında yaşadığı panik ve insanlık dışı önlemleri unutamayız. Bizim 911 km sınırımız var. İlk vurdukları yer biz oluyoruz. Kimse bize sus diyemez. 12.000 km mesafeden buraya niye gelinir? Öbür taraftan bakıyorsunuz Avrupa’dan buraya vurmak için niye gelinir? Bunların hepsi düşündürücü. Kimseyi zalimlerin insafına, denizlerde boğulmaya terk etmeden herkese kapılarımızı açtık. Bu insani tutumumuzdan asla taviz vermedik. Bununla kalmadık, ülkemize gelen mültecilerin sebebi olan, tehditlerin kaynağı durumundaki terör örgütlerinin üzerine de kararlılıkla gittik.
    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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