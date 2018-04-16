Özel sektörün dış borcu iki ayda 6.8 milyar daha artarak 228 milyar dolar oldu

Özel sektörün bu yılın şubat sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 19 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 228 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

© AFP 2018 / LUIS ACOSTA Özel sektörün borcu 22 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 6.8 milyar dolar artarak 228 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1.4 milyar dolar artarak 19 milyar dolara yükseldi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 629 milyon dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 1.8 milyar dolarlık yükselişle 32.2 milyar dolar oldu.

Twitter Özel sektörün borç yükü ağırlaştı

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 468 milyon dolar artarken, tahvil stoku da 2 milyon dolar artışla 4.4 milyar dolar oldu. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.2 milyar dolar arttı. Tahvil stoku da 508 milyon dolar yükselişle 7.4 milyar dolara ulaştı.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2017 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 255 milyon dolar artışla 11.8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 1,2 milyar dolar artışla 4,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.