Özel sektörün dış borcu iki ayda 6.8 milyar daha artarak 228 milyar dolar oldu

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 6.8 milyar dolar artarak 228 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1.4 milyar dolar artarak 19 milyar dolara yükseldi.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 629 milyon dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 1.8 milyar dolarlık yükselişle 32.2 milyar dolar oldu.
Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2017 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 255 milyon dolar artışla 11.8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 1,2 milyar dolar artışla 4,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
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