9 yıl sonra ilk kez ikili görüşen Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları: Ticaret savaşının uluslararası ekonomiye etkisi çok büyük olur

Dünyanın en büyük 2. ekonomisi Çin ile 3. en büyük ekonomisi Japonya'nın dışişleri bakanları Tokyo'da bir araya geldi. Diplomatlar ticaret savaşı konusunda ortak anlayışa sahip olduklarını belirterek "Hangi ülke buna neden olursa olsun, bunun, uluslararası ekonominin refahı üzerinde etkisi çok büyük olacaktır" açıklaması yaptı.

© REUTERS / Thomas Peter Çin: ABD gerilimi artıracak bir eylemde bulunursa karşı koyacağız

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, pazartesi günü Çin'in en üst düzey diplomatı, Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Tokyo'da görüştü.

Ziyaret ile iki ülke arasında 8 yıl sonra ilk kez yüksek düzeyli ekonomik görüşmelere geri dönülürken, Kono 9 yıl sonra Çinli mevkidaşı ile ilk kez ikili olarak görüşmüş oldu.

Kono görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki ülkenin, bir ticaretin savaşının dünya ekonomisi için ciddi sonuçları olacağı konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

Japon bakan "Hangi ülke buna neden olursa olsun, bir ticaret savaşının uluslararası ekonominin refahı üzerinde çok büyük etkisi olacağı konusunda ortak anlayışa sahibiz" dedi.

Çin ve Japonya Dışişleri Bakanları, Tokyo’da bir araya geldi



Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono: Japonya, Çin ile arasındaki 4 önemli siyasal belgenin ortaya koyduğu ilkelere, barışçıl kalkınma yoluna ve askeri alanda sadece savunmada kalma politikasına bağlı kalacak pic.twitter.com/1naNKMg8Ql — Xinhua Türkiye (@XHTurkey) April 16, 2018

​İki bakan ekonominin yanı sıra aralarında Kuzey Kore'nin olduğu bir dizi meseleyi ele aldı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret tartışmaları iki ülkenin birbirlerini ek gümrük vergileri ile tehdit etmesi ile başlamıştı. Japonya da ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi koyma kararını eleştirmiş ancak Çin'in aksine misillemede bulunmamıştı.

'ÇİN'İN KUŞAK VE YOL PROJELERİNDE PEKİN İLE İŞBİRLİĞİ OLDUKÇA MUHTEMEL'

© REUTERS / Andy Wong Çin- Japonya ilişkilerinde yaklaşık 2 yıl sonra bir ilk

Kono aynı zamanda ülkesinin Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi için Pekin ile birlikte çalışmasının da olası olduğunu kaydetti.

Kono "Uluslararası standartların karşılanması durumunda Japonya'nın vaka bazında Çin'in çeşitli Kuşak ve Yol projelerinde Pekin ile işbirliği yapması oldukça muhtemel" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 2013'te açıkladığı 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi ile Çin'i karadan ve denizden Güneydoğu Asya, Orta Asya, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika'ya bağlayacak modern bir İpek Yolu inşa etmeyi amaçlıyor.

Ticaret konusunun bu hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Trump arasında yapılacak zirvenin gündeminde ön sıralarda olması beklneiyor.Abe ve Trump, ABD Başkanı'nın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirveyi de ele alacak.

'İKİ TARAF DA GELECEKTEKİ İŞBİRLİĞİNİ TARTIŞMAK ÜZERE YENİ BİR BAŞLANGIÇ NOKTASINDA'

Japonya'da diplomat olarak 8 yıl bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang ise ekonomik iklimin değişmesinin yeni fırsatlar yarattığını kaydetti.

Wang "Bu görüşmeleri yeniden açarak iki taraf da gelecekteki işbirliğini tartışmak üzere yeni bir başlangıç noktasında. Umarım bu iki ülke içinde yeni ekonomik büyümeye neden olur" ifadelerini kullandı.