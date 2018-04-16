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    Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi

    9 yıl sonra ilk kez ikili görüşen Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları: Ticaret savaşının uluslararası ekonomiye etkisi çok büyük olur

    © REUTERS / Behrouz Mehri
    Ekonomi
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    Dünyanın en büyük 2. ekonomisi Çin ile 3. en büyük ekonomisi Japonya'nın dışişleri bakanları Tokyo'da bir araya geldi. Diplomatlar ticaret savaşı konusunda ortak anlayışa sahip olduklarını belirterek "Hangi ülke buna neden olursa olsun, bunun, uluslararası ekonominin refahı üzerinde etkisi çok büyük olacaktır" açıklaması yaptı.

    Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng
    © REUTERS / Thomas Peter
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    Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, pazartesi günü Çin'in en üst düzey diplomatı, Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Tokyo'da görüştü.

    Ziyaret ile iki ülke arasında 8 yıl sonra ilk kez  yüksek düzeyli ekonomik görüşmelere geri dönülürken, Kono 9 yıl sonra Çinli mevkidaşı ile ilk kez ikili olarak görüşmüş oldu.

    Kono görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki ülkenin, bir ticaretin savaşının dünya ekonomisi için ciddi sonuçları olacağı konusunda mutabık kaldığını duyurdu. 

    Japon bakan "Hangi ülke buna neden olursa olsun, bir ticaret savaşının uluslararası ekonominin refahı üzerinde çok büyük etkisi olacağı konusunda ortak anlayışa sahibiz" dedi.

    ​İki bakan ekonominin yanı sıra aralarında Kuzey Kore'nin olduğu bir dizi meseleyi ele aldı.

    ABD ile Çin arasındaki ticaret tartışmaları iki ülkenin birbirlerini ek gümrük vergileri ile tehdit etmesi ile başlamıştı. Japonya da ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi koyma kararını eleştirmiş ancak Çin'in aksine misillemede bulunmamıştı.

    'ÇİN'İN KUŞAK VE YOL PROJELERİNDE PEKİN İLE İŞBİRLİĞİ OLDUKÇA MUHTEMEL'

    Japonya Başbakanı Taro Kono- Mevkidaşı Wang Yi
    © REUTERS / Andy Wong
    Çin- Japonya ilişkilerinde yaklaşık 2 yıl sonra bir ilk
    Kono aynı zamanda ülkesinin Çin'in 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi için Pekin ile birlikte çalışmasının da olası olduğunu kaydetti.

    Kono "Uluslararası standartların karşılanması durumunda Japonya'nın vaka bazında Çin'in çeşitli Kuşak ve Yol projelerinde Pekin ile işbirliği yapması oldukça muhtemel" ifadelerini kullandı.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 2013'te açıkladığı 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi ile Çin'i karadan ve denizden Güneydoğu Asya, Orta Asya, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika'ya bağlayacak modern bir İpek Yolu inşa etmeyi amaçlıyor.

    Ticaret konusunun bu hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Trump arasında yapılacak zirvenin gündeminde ön sıralarda olması beklneiyor.Abe ve Trump, ABD Başkanı'nın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı zirveyi de ele alacak.

    'İKİ TARAF DA GELECEKTEKİ İŞBİRLİĞİNİ TARTIŞMAK ÜZERE YENİ BİR BAŞLANGIÇ NOKTASINDA'

    Japonya'da diplomat olarak 8 yıl bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang ise ekonomik iklimin değişmesinin yeni fırsatlar yarattığını kaydetti.

    Wang "Bu görüşmeleri yeniden açarak iki taraf da gelecekteki işbirliğini tartışmak üzere yeni bir başlangıç noktasında. Umarım bu iki ülke içinde yeni ekonomik büyümeye neden olur" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Ekonomi, Ticaret savaşı, Şi Cinping, Donald Trump, Şinzo Abe, Taro Kono, Wang Yi, Kuzey Kore, Japonya, Çin, ABD
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