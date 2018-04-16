Yıldırım: 'İşsizlikte artış var' diyorlar, doğru, rakama bakınca öyle

Başbakan Yıldırım 10.8 oranında gerçekleşen ocak ayı işsizlik rakamları için "Aralık ayı yüzde 10.4'tü, şimdi '0.4'lük artış var' diyorlar. Bu doğru ama bu veriler hep bir yıl önceki aynı döneme göre kıyaslanır" dedi

Yıldırım, katıldığı 'Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konulu panelde yaptığı açıklamada ocak ayı işsizlik rakamlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Aralık ayı yüzde 10.4'tü şimdi 0.4'lük artış var diyorlar. Doğru, rakama bakınca öyle. Ama bu veriler hep bir yıl önceki aynı döneme göre kıyaslanır. O zaman baktığımızda 2017 Ocak'ta yüzde 13'müş. Yani yüzde 2.2 işsizlikte düşüş var. 2017'den 2018'e daha iyi şartlarda girdiğimizi gösteriyor."

'EKONOMİMİZ BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN DAHA İYİ'

Yıldırım, bazı küresel ve bölgesel riskleri fırsat bilenlerin Türkiye ekonomisi üzerinde spekülasyon yapma hamleleri olduğunu dile söylerken, "Bunun farkındayız. Ekonomi yönetimimiz ve Merkez Bankası gündemine hakimdir. Ekonomimiz birçok bizim gibi olan ülkeden hatta bazı gelişmiş ülkelerden de iyi durumda. Bunun bir gerçekliği yok, tamamen piyasa düzenini bozmaya gayret çabaları. Bu zaman kadar bunları def ettik, bundan sonra da böyle olacak. Gerekli tedbirleri almak gerekiyorsa, onları da alacağız" dedi.