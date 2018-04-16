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    konut, emlak

    Konutta yüksek faiz 'senetli satış'ı başlattı

    © AA /
    Ekonomi
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    Konut kredisi faiz oranlarının son 8.5 yılın en yüksek seviyesine ulaşması nedeniyle bazı inşaat firmaları, piyasayı canlı tutmak için peşin fiyatına 60 aya varan senetli konut satışına başladı.

    Konut kredisi faiz oranlarının aylık yüzde 1.23 ile son 8,5 yılın zirvesini görmesi ve bu çerçevede gayrimenkul almayı planlayan kişilerin maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle bazı inşaat firmaları, sektördeki hareketliliği sürdürmek adına 60 aya varan faizsiz senetli konut satışı gerçekleştiriyor.

    konut, İstanbul
    © AA /
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    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP öncülüğünde 11 Nisan'da açılan ve hafta sonunda sona eren Bursa Rising City Gayrimenkul Fuarı ve Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı, 195 firmanın katılımıyla yapıldı. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 6 salon ve 35 bin metrekarelik alanda düzenlenen, inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcilerini bir araya getiren fuarda, firmaların 60 aya varan vadeli konut satış kampanyaları dikkati çekti.

    Birçok firma, konut faizlerinin 1.20'nin üzerine çıkması ve alım gücünü etkilemesi nedeniyle peşin fiyatına senetli konut satışlarını tanıttı.

    Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi, AA muhabirine, gayrimenkulün Türkiye'nin lokomotif sektörleri arasında yer aldığını söyledi.

    Çelebi, son dönemde konut kredisi faiz oranlarının yükseldiğini vurgulayarak, "Üreten insanlar kendine pazar alanı bulmakla yükümlü. Faiz oranlarının yükselmesi, 1.20 seviyelerine çıkması sektörü sıkıntıya sokuyor ama buna da tedbirler alacaklar yine bu sektörlerin içindeki dinamiklerdir. İnsanları nasıl daha az maliyetle mülk sahibi yaparız bunun hesabını yapıyoruz. Bu kapsamda büyük firmalar senetle satış gerçekleştirerek devamlılık sağlamaya çalışıyorlar. İnsanları cezbediyorlar" dedi.

    'AMAÇ PİYASAYI CANLANDIRMAK'

    Ekonomi raporu
    © Sputnik /
    Konut kredisi faiz oranları neden yükseliyor?
    "Fuar için Bursa'ya gelen İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu da senetli satışlarda tarafların birbirini iyi araştırması gerektiğini söyledi.

    Güleroğlu, gayrimenkul sektöründe hareketliliğin sürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

    "Faiz oranları yükseldi, firmalar, karşısındaki kişinin garantilerini gördüğü andan itibaren senetli satışlara yöneliyorlar. Senetli satışlarda faiz oranı olmadığı için yatırımcıya da cazip geliyor. Eğer ödeme gücü varsa senetle alışveriş yapılıyor. Amaç, piyasayı canlandırmak. Kesinlikle bu tip satışlar piyasa için olumlu olacak. Ancak taksitler ödenmediğinde 1980 ve 1990'lı yıllardaki kooperatif mezarlıklarının olmasını istemeyiz. Konut kredi faiz oranları yüksek ama fiyatlar şu anda düşük. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor."

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    Etiketler:
    senet, gayrimenkul, kredi, Konut, Türkiye
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