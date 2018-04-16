Erzurum'da talip yok, Turhal Kayseri Şeker'in

Erzurum Şeker Fabrikası için bugün düzenlenen ihalede teklif veren çıkmadı. Turhal Şeker Fabrikası ihalesini ise Kayseri Şeker kazandı.

© AA / Evrim Aydın Çorum ve Yozgat Şeker Fabrikaları satıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzurum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesi, Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirildi.

211 milyon lirayla başlayan ihaleye teklif gelmedi.

Bugünkü ihale sürecine Turhal Şeker Fabrikası, Ilgın Şeker Fabrikası için devam edilecek.

Şu ana kadar ihale edilen fabrika ve değerleri şöyle: