Erzurum'da talip yok, Turhal Kayseri Şeker'in

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzurum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesi, Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirildi.
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211 milyon lirayla başlayan ihaleye teklif gelmedi.
Bugünkü ihale sürecine Turhal Şeker Fabrikası, Ilgın Şeker Fabrikası için devam edilecek.
Şu ana kadar ihale edilen fabrika ve değerleri şöyle:
- Çorum Şeker Fabrikası: 528 milyon lira
- Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon lira
- Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon lira
- Niğde-Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon lira
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