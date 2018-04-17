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    Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

    Albayrak: Almanya, vazgeçilemez partnerimiz

    © AA /
    Ekonomi
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin'de temaslarda bulundu. Mevkidaşı Peter Altmaier ile basın toplantısında konuşan Albayrak, "Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir" dedi.

    Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi
    © AA / Okan Özer
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    Albayrak ve Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

    Enerji forumu vesilesiyle Berlin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Albayrak, Almanya'da geçen ay kurulan hükümeti kutladı.

    Albayrak, Türkiye-Almanya ilişkilerinin 100 yıllar öncesinden geldiğini, bölgesel ve küresel sınamalara rağmen bugüne kadar çok güçlü bir şekilde ayakta kaldığını ve geliştiğini anlattı.

    'DAHA GERÇEKÇİ İLİŞKİLER İSTİYORUZ'

    Türkiye-Almanya arasında son dönemdeki ilişkilerin olması gereken noktanın bir hayli gerisinde olduğunu belirten Albayrak, "Türkiye olarak biz özellikle hükümet kurulduktan sonra Almanya'da yeni dönemin 2017 yılından çok daha gerçekçi, rasyonel ve iki ülkenin faydasına olacak bir düzeyde gelişmesini istiyoruz" diye konuştu.

    'YENİ DÖNEM'

    Türkiye'nin terörle mücadeleden bütün dünyayı etkileyen mülteci krizine kadar hem Avrupa'nın hem Almanya'nın güvenliği noktasında çok önemli süreçler yaşadığını aktaran Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

    Berat Albayrak
    © AA / Mehmet Acar
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    "Bugün 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye hakikaten Türkiye'nin bu noktadaki duruşu nasıl ki Almanya'da Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar bir söylemini bahsediyorsak ve bu yeni dönemde biz, Türkiye'nin güvenliği de Almanya'dan, Avrupa'dan başlar gerçekliğinden hareketle bu süreci buna göre inşallah karşılıklı bir çerçevede yürütmek istiyoruz."

    Bakan Albayrak, Türkiye-Almanya ilişkilerinin birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da çok önemli olduğuna işaret ederek, "İki ülkenin birbirinin ticari partneri olarak özellikle yaklaşık 40 milyar avroya ulaşan ticaret hacmiyle, Türkiye'nin ithalatında 2., ihracatında 1. ülke olması hasebiyle Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir" ifadesini kullandı.

    İlişkilerin içerisindeki enerjinin rolünün yadsınamaz olduğunu vurgulayan Albayrak, çeşitli birçok Alman firmasının Türkiye'de faaliyette bulunduğunu, çok önemli bir iş birliğine katkı verdiğini bildirdi.

    Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

    Berat Albayrak
    © AA / İsa Terli
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    "Türkiye'nin yenilenebilir enerjide önümüzdeki 10 yılda 10'ar bir megavat güneş ve rüzgarda, enerji verimliliğinde 2023 yılına kadar 11 milyar dolardan daha büyük bir yatırım ihtiyacı ortaya koyduğundan hareketle, dünyada Çin'den sonra ikinci en büyük enerji talep büyüme artışı olan, hızlı büyümesini enerji ihtiyacıyla da karşılayan bir ülke olması hasebiyle, özellikle Almanya'yla bu yeni dönemde iş birliğimizi enerji ve ekonomi noktasında arttırarak Türkiye Almanya ilişkilerini çok daha iyi bir noktaya taşıması için itici bir güç olacağına inanıyoruz."

    'YAKIN ÇALIŞMA KARARI ALDIK'

    Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier de ekonomi ve enerji alanında çeşitli projeleri görüştüklerini belirterek, yakın çalışma kararı aldıklarını belirtti.

    Ortak çalışmaları derinleştireceklerine değinen Altmaier, bakanlar düzeyinde Türk-Alman enerji forumu gerçekleştirilmesi için hazırlık çalışmaları yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

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    Etiketler:
    Peter Altmaier, Berat Albayrak, Almanya, Türkiye
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