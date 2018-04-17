İran'la Türkiye arasında ilk para takası

İran ile Türkiye arasındaki ilk para takasının (döviz swap) dün gerçekleştiği açıklandı.
IRNA'ya konuşan İran Merkez Bankası'nın halkla ilişkiler yetkilileri, bu hamleyle birlikte iki ülke arasındaki ticaretin ve bankacılık işlemlerinin kolaylaşacağını, döviz kuru riskinin ise azalacağını belirtti.
İki ülkenin ticarette kendi para birimlerini kullanmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2017'deki İran ziyaretinde de gündeme gelmiş, ülkeler para takası anlaşması imzalamıştı.
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'da düzenlediği basın toplantısında "Merkez Bankalarımızın riyasetinde, finans sektörlerine bir hareketlilik getirme kararı aldık. Yerli parayla alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararını verdik" demişti.
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