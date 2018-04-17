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    Dijital para birimleri Ripple,Bitcoin, Etherum ve Litecoin

    Kripto paralar İslam'a uygun hale getiriliyor

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Ekonomi
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    Aralarında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bulunduğu birçok dini kurumun kripto paraları 'İslam yasalarına aykırı' olarak nitelemesinin ardından, dijital paraları fiziki varlıklarla destekleyerek caiz hale getirme çalışmaları yürütülüyor.

    Bloomberg HT'den Akın Aytekin'in haberine göre, Dubai merkezli OneGram isimli start up şirketi, altın destekli kripto para birimi üreterek İslami otoritelerden onay almaya çalışırken, diğer kripto para firmalarını da peşinden sürükleyerek 2 milyar kişinin üzerindeki Müslüman pazarında kripto para kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyor.

    Bitcoin
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Diyanet, karar verdi: Bitcoin caiz değil
    İslami yasalara göre aşırı spekülasyon, dalgalanma ve fiziki değere dayanmamasından ötürü kripto para birimleri birçok ülkede caiz değil.

    Diyanet İşleri Başkanlığı konu hakkında daha önce yaptığı bir açıklamada, "Kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto­ paraların kullanımı caiz değildir" ifadelerini kullanmıştı.

    Diğer yandan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Hindistan gibi ülkeler de vatandaşlarını kripto para kullanımına karşı farklı yollarla uyarmıştı.

    'ŞERİAT KURALLARINA YÜZDE 100 UYAN İLK ŞİRKETİZ'

    Cami, kuran, cemaat
    © AA /
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    OneGram kurucusu Ibrahim Khan, şeriat kurallarına yüzde 100 uyan ilk şirket olduklarını belirterek, "Umuyoruz ki gittikçe daha fazla kripto para birimi İslami modeli takip eder ve inanıyorum ki bu tür kuruluşlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyorlar" dedi.

    Şirket bu çerçevede kripto parasının her bir birimini bir gram altına eşdeğer tutarak altını da kasada saklıyor.

    İslam'a uygun kripto para üretme modellerini 2016 yılının aralık ayında bitirdiklerini söyleyen Khan, "Amacımız bu alanı daha da geliştirmek ve şeriata uygun kripto para birimlerinin satılması için düzenleyici bir kurumun oluşturulmasını memnuniyetle karşılarız" ifadelerini kullandı.

    MANUKYAN: AZ SAYIDA KULLANICI BİLE POZİTİF ETKİLER

    Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya, prensip olarak altına dayalı kripto para çalışmalarına olumlu baktığını belirtti.

    Buğday
    © REUTERS / Ilya Naymushin
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    Kaya, bu tür girişimlerin İslami hassasiyeti olanların da kripto para kullanmasını sağlayacağını belirterek, "Özellikle İslam ülkelerinde bu tür paraların yaygınlık kazanmasına olumlu etki yapabilir" dedi.

    İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan da kripto paraların İslami olarak uygun hale getirilmesinin talepte nasıl bir etki yaratacağı konusunda şu an net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtmekle beraber, "Faizsiz olması nedeni ile altının popülaritesini baz alırsak, en azından teknolojiye yakın yeni nesillerin hızla talep göstereceğini söylemek hatalı olmaz" dedi.

    Manukyan, "Şu anda penetrasyon oranı çok düşük olduğundan çok az sayıda yeni kullanıcı bile pozitif etkiler" ifadelerini kullandı.

    Dünya genelinde bugün 1.600'e yakın kripto para bulunurken, coinmarketcap.com sitesine göre kripto paraların toplam piyasa değeri 326 milyar doların üzerinde.

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    Etiketler:
    İş Yatırım, Müslüman, İslam, ticaret, Dijital para, bitcoin, Sakarya Üniversitesi, Hindistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Türkiye
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