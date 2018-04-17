Zeybekci'den erken seçim yorumu: Ekonomik anlamda olumlu bir adım

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin, "Yeni sistemi kurup Türkiye'nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Ekonomik anlamda da son derece öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu bir adım" dedi.

Zeybekci, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin, MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla erken seçime gidilmesi halinde ekonominin nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine, bir an önce bu adımın atılması ve belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Ekonominin kötüye gidebileceği ve bir an önce seçim yapılması gerektiği yönünde görüşler bulunduğunun belirtilmesi üzerine Zeybekci, "Şu anda etrafımızdaki ateş çemberi ve yaşananlara bakarsak, Suriye, Irak veyahut ticaret savaşları, Çin, Amerika, Rusya… Daha kötü ne olabilir? Türk ekonomisinin performansı inanılmaz bir dayanıklılıkta" ifadesini kullandı.