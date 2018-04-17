Pornhub, kripto parayla ödeme kabul edecek

Dünyanın en büyük porno sitesi Pornhub, kullanıcıların Pornhub ürünlerine ulaşmasını kolaylaştırmak adına kripto para birimi Verge ile yapılan ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.

© REUTERS / Susana Vera Santiago Bernabéu'da, Bitcoin dönemi resmen başladı

Pornhub, Youtube'a yüklediği "The Future Has Cum" sloganlı reklam filmiyle kripto para birimi Verge ile kurduğu ortaklığı duyurdu.

Geniş bir ziyaretçi ağına sahip olan site, kullanıcıları için HD kalite ve reklamsız içerik hizmetlerinin ödemesini kolaylaştırmak adına, kripto para birimiyle ödeme kabul etmeye başladı.

Pornhub'ın kararında dikkat çeken nokta ise, kripto para birimleri Bitcoin ve Ether'e kıyasla daha az popüler olan Verge ile anlaşma yapması oldu.

Pornhub Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Corey Price, anonim bir ödeme olanağı sağlayan kripto para hizmeti ile ilgili olarak "Bir süredir mahremiyet odaklı bir ödeme seçeneği üzerinde çalışıyorduk" ifadesini kullandı.