Rusların mayıs tatillerinde yaptığı rezervasyonların yarısı Türkiye’de

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusların mayıs ayındaki tatiller için seçtiği güzergâhlar arasında Türkiye, Kıbrıs ve İspanya’nın lider konumda olduğunu söyledi. Lomidze, rezervasyonların yarısının Türkiye’ye olduğunu ifade etti.

Gazetecilere konuşan Lomidze "Mayıs tatilleri için oluşturulan turların yarısı Türkiye'ye. İlk beşte Kıbrıs, İspanya, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor. Yunanistan'da da çok sayıda popüler güzergâh var" dedi.

Mayıs turlarının iki ay önce satılmaya başladığını belirten Lomidze "Taleplerin yüzde 15-20 oranında arttığını gördük" ifadesini kullandı.

Lomidze daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin mayıs tatilleri için en ucuz güzergâh olduğunu söylemişti.