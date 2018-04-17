Rusların mayıs tatillerinde yaptığı rezervasyonların yarısı Türkiye’de

Gazetecilere konuşan Lomidze "Mayıs tatilleri için oluşturulan turların yarısı Türkiye'ye. İlk beşte Kıbrıs, İspanya, Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor. Yunanistan'da da çok sayıda popüler güzergâh var" dedi.
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Mayıs turlarının iki ay önce satılmaya başladığını belirten Lomidze "Taleplerin yüzde 15-20 oranında arttığını gördük" ifadesini kullandı.
Lomidze daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin mayıs tatilleri için en ucuz güzergâh olduğunu söylemişti.
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