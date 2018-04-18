Zeybekci: Rusya tarafından 23 üründeki ithalat yasağı tamamen kaldırıldı

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Türkiye'den Rusya'ya ithal edilen başta domates olmak üzere tarım ürünlerini sordu. Gök, "Türkiye için önemli bir Pazar olan Rusya ile ticari ilişkilerin iyileştirilmesi ve kısıtlamaların kaldırılması için yapılan çalışmalar nelerdir?" dedi.

© AFP 2018 / JOEL SAGET Rosselhoznadzor, Türk domates üreticilerini denetleyecek

Soru önergesini ise Başbakan adına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yanıtladı. Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki tarım ürünleri dış ticaretini kısıtlayıcı mahiyetteki düzenleme ve uygulamaların kaldırılması yönünde hükümet olarak girişimde bulunduklarını kaydeden Zeybekci yanıtında şöyle dedi:

'TAM SERBESTİ İLKESİNİN UYGULANMASININ ÖNEMİ DİLE GETİRİLDİ'

"Bakanlığımız ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Rus makamları nezdinde gerçekleştirilen girişimlerde, iki ülke arasındaki tarım ürünleri dış ticaretinin sürdürülebilir bir nitelik arz edebilmesi için ihracatta tam serbesti ilkesinin uygulanmasının önemi dile getirilmiş ve münhasıran domates ithalatında firma listesi uygulamasının kabul edilebilir olmadığı müteaddit defalar ifade edilmiş ve konunun çözümüne yönelik irade en üst düzeyden Rus muhataplarına iletilmiştir.

© AP Photo / Raad Adayleh Rusya'dan bir Türk şirkete daha domates ihracat izni

"Yapılan görüşmeler neticesinde, Rusya Federasyonu tarafından 2016, 2017 ve 2018 yıllarında muhtelif tarihlerde yasaklı bulunan ülkemiz menşeli tarım ürünlerinden 23 adet üründeki ithalat yasağı tamamen kaldırılmış, domates ürününde ise ithalat yasağı (ülkemizin, Rusya Federasyonu tarafından uygulanmakta olan kısıtlamaların genel ticaret serbestisi kapsamında tamamen ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın kaldırılması minvalindeki yaklaşımına mukabil) belirli firmalardan ithalat yapılması şartıyla kaldırılmıştır."

'ENGELLERİN KALKMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI'

Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin önergeye verdiği yanıtı değerlendiren CHP'li Levent Gök, Rusya'nın sadece ihracat yapacak firmalara kısıtlama getirmediğini aynı zamanda Türkiye'ye 50 bin ton domates kotası uyguladığını belirtti. Gök, "Yasaktan önceki dönemlerde 500.000 ton seviyelerine kadar yükselen domates ihracatımızın önündeki engellerin kaldırılması için gerekli adımlar atılmalıdır" dedi.